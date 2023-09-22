慶祝35週年！全家14款人氣鮮食超值8.8折　主播開箱直呼「用料超實在」

▲全家35周年之際，特別搜羅口碑好評14款人氣鮮食，《ET午間新聞》馬上來開箱介紹給大家。

消費中心／綜合報導

適逢35週年生日慶，全家便利商店特別精挑細選14款人氣鮮食，品項包含早餐型的「江原道雪蟹蟹膏大飯糰」、「經典雙牛起司堡 」，以及主食類「糖燻野郎熟成牛飯」、「鼎泰豐香辣醬雞肉炒麵」；輕食型則有「十品目田園沙拉 」、「青檸烤雞握沙拉 」等，而且會員還享有88折優惠，《ET午間新聞》就來幫大家開箱其中最受歡迎的6款人氣鮮食，主播們品嚐後都忍不住大讚「用料真的很實在，好吃！」

秋天到了，螃蟹真的是必吃的料理，首先早餐的部分，「大飯糰江原道雪蟹蟹膏」，最精華的就是蟹膏，全家索性把韓國的蟹膏直輸回台灣，讓消費者品嘗這個超人氣的話題商品，V仔品嚐後，她說「蟹膏的味道很濃郁、好鮮，而且蟹膏裡加入蟹味絲和芝麻油，做成蟹膏沙拉，滿滿的螃蟹風味，飯體也很棒，是芝麻油拌飯，搭配起來口味剛剛好。」

▲「大飯糰江原道雪蟹蟹膏」使用韓國直輸的蟹膏入料，搭配芝麻油拌飯的組合，能品嚐到濃郁的海味。

「經典雙牛起司堡」也是許多民眾早餐的首選， 筱茜說「裡面夾了兩層牛肉餅，吃起來肉味十足，口感鮮嫩，一點也不柴，搭配酸黃瓜碎、特調的番茄醬和起司，每一口都是經典美式漢堡風味」，喜歡吃漢堡的人一定要試試！

接下來Ｖ仔開箱主食類「糖燻野郎熟成牛飯」，V仔說「肉香超級濃郁，肉質也很柔軟，溼式熟成的牛五花，每片厚度0.3公分，醃製入味後，透過高溫炙烤，瞬間鎖住牛肉的原汁原味，還增加了一股烤肉香。最後刷上糖燻野郎醬，1+1大於2，一口飯一口肉，很滿足。」筱茜進一步補充說明，「糖燻野郎熟成牛飯」是全家和燒丼聯名開推出產品，平均每分鐘可賣出近3個，燒丼是台灣第一家燒肉丼專門店，美味關鍵是獨家研發的「糖燻野郎醬」，刷上肉片後，肉香會更突出。

▲▼全家和燒丼聯名聯推出的「糖燻野郎熟成牛飯」，肉香四溢，濃郁不膩口，超級配飯。

說到強強聯手產品，當然少不了全家和鼎泰豐合作推出的聯名款「香辣醬雞肉炒麵」，筱茜表示，「這款香辣醬雞肉炒麵很香、很夠味，而且麵體Ｑ彈，還加入油蔥、醬油和烏醋等佐料，炒到鹹香鹹香，雞肉則選用鮮嫩的雞腿，以紹興酒入料炙燒，激發出酒香，搭配炒鮮蔬和蔥花，最後拌入鼎泰豐的香辣醬，整合所有味道，吃起來好過癮。」

▲▼全家與鼎泰豐推出聯名款「香辣醬雞肉炒麵」麵條Q彈有嚼勁，雞肉也很入味，再加上獨家香辣醬，香辣香辣吃起來很過癮！

全家什麼類型的鮮食都吃得到，提供消費者多元選擇，而輕食也是許多人喜歡的品項，清脆爽口的「十品目田園沙拉」，今年獲得雙潔淨認證，只有成分天然、單純，加工程度低、標示清楚的產品，才能獲得雙潔淨標章認證。V仔表示，「如果我有投票權，會投十品目田園沙拉一票。全家一口氣加了十種蔬菜，搭配蘋果和豆薯，吃起來清脆爽口，只有新鮮蔬果才有這種口感。」而且根據營養標示，光是這道十品目田園沙拉，就提供成人每天1/2的蔬菜需求量。

再來，全家和運動營養師楊承樺聯手開發的「青檸烤雞握沙拉」，每份含有9.8公克的蛋白質，很適合有在健身的觀眾朋友 ，筱茜說，「裡面有兩種醬料，全家先用新鮮檸檬汁、美乃滋和酸黃瓜，以獨家比例調配出清檸沙拉醬，再搭配特調照燒醬。雞腿肉也用法式香料醃製入味，最後加上蔬菜，味道很豐富，而且握著吃也很方便，醬料不會弄髒衣服。」

▲雞肉帶點淡淡的煙燻味，邊咬會透出淡淡檸檬香，份量相對有飽足感。

全家鮮食有多樣性選擇，除了現場開箱的「大飯糰江原道雪蟹蟹膏」、「經典雙牛起司堡」、「糖燻野郎熟成牛飯」、「香辣醬雞肉炒麵」，「十品目田園沙拉」，以及「青檸烤雞握沙拉」外， 早餐的部分還有「鮮鮭鮪魚雙手卷」、「豬肉起司蛋堡」、「紐奧良風味烤雞鮮蔬三明治」，和「大口香腸燒肉雙拼飯糰」，主食也包括「台式麻醬涼麵」、「沙茶豬肉炒麵」、輕食還有「凱薩沙拉」，14款鮮食都是一百元有找的銅板價，全家為了回饋會員，滿足消費者一整天的需求，從9月20日到10月3日，商品還享有88折，千萬別錯過！

▲全家14款人氣鮮食滿足消費者從一整天的需求，9月20日至10月3日會員還享8.8折優惠。