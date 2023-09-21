　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／基隆市議員張秉鈞與父母「涉詐1075萬助理費」　法院裁定續押禁見

▲▼民進黨基隆市立委參選人、市議員張秉鈞。（圖／翻攝張秉鈞臉書）

▲民進黨基隆市議員張秉鈞與父母涉嫌詐領助理費被起訴，法院21日裁定3人續押。（圖／翻攝張秉鈞臉書）

記者郭世賢、趙蔡州／基隆報導

民進黨基隆市議員張秉鈞及前任議員父親張錦煌，涉嫌夥同母親陳瓊茹、人頭助理吳男等人詐領助理費與春節慰問金共1075萬餘元，於20日被檢方依涉犯貪汙治罪條例等罪起訴。基隆地院21日下午召開接押庭，認定張秉鈞等3人有湮滅、變造證據或勾串之虞，裁定續押3人且禁止接見、通信。

張秉鈞與父親張錦煌（前議員）疑似為詐領助理費與春節慰問金，找來2名吳姓男子、陳姓男子當「人頭助理」，於2009年至2022年3月間詐領至少1075萬餘元，錢全入了陳瓊茹的口袋裡。基隆地檢署今年5月接獲檢舉後，在6月20日兵分多路搜查張秉鈞等人的住宅與服務處，並傳喚張秉鈞等人到案說明。

檢方6月21日複訊後，認定張秉鈞與父母張錦煌、陳瓊茹涉犯貪汙治罪條例第5條利用職務機會詐領財物罪且情節嚴重，向法院聲請羈押禁見獲准，3人遭羈押並持續接受調查至今。檢方9日20日偵查終結，依違反貪汙治罪條例、洗錢防制法、公務員登載不實等罪嫌起訴張秉鈞等3人。

基隆地檢署9月21日將案情相關移審基隆地院，基隆地院於21日下午4點50分召開接押庭，認為張秉鈞等3人雖然坦承犯行，但對於詐領助理費的金額、後續流向等均交代不清，而陳瓊茹甚至不知道吳男、陳男是兒子與老公找來的人頭助理，諸多疑點仍待釐清。

基隆地院合議庭還認為，3人涉嫌詐領助理費時間長達10年以上，檢調取得的資訊是否完備仍需比對，且在本案辯論終結之前，實務上被告經常變更答辯，加上3人又屬於至親，一旦3人交保在外，恐有互相袒護，有湮滅、變造證據或勾串共犯或證人之虞，於21日晚間8點30分裁定3人續押且禁止接見、通信。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
「裸女上門躺客廳」屋主凍未條！鄰居全跑來圍觀　結局超展開
酒吧一晚5、6人貼上來！　妹子用「1神招」秒喇舌美國帥哥

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

生理是男性、心理是女性！想改登記遭駁回　最高行政法院挺她

快訊／高雄國道1號深夜「5車連撞」　3傷1人意識不清

快訊／基隆市議員與父母「涉詐1075萬助理費」　法院裁定續押禁見

孕婦遭三寶撞翻「1歲女嬰腦出血昏迷」家屬怒控　消防局還原案情

LIONS UP！賄選 OUT！　南檢、統一獅攜手宣導反賄選

新北男網路揪賭德撲　主打美女荷官還可抽彩金…警破門逮11人

案件暴增3成拖垮檢察官　劍青檢改點名3機關「是否行政怠惰」

台中嬤斑馬線上被撞輾慘死！女駕駛嚇壞...蹲地「雙手合十」拜拜

斷絕選舉賭盤效應　北檢長赴各分局嚴防深偽影音影響大選

台南某科大驚傳私印停車證販售　校方強硬喊話學生：自行面對司法

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

老父談夫妻遭惡鄰砍亡　泣：塔位本是準備給我

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

台中嬤斑馬線上被撞輾慘死！女駕駛嚇壞...蹲地「雙手合十」拜拜

樂天女孩為日本金鷲開球　林襄自評80分：有練習！

女兒「付清」節送大禮　打開禮物讓爸超無言XD

最壞身教！土城母子攻擊「公園阿伯」：你先動手的　受害者揭黑料

生理是男性、心理是女性！想改登記遭駁回　最高行政法院挺她

快訊／高雄國道1號深夜「5車連撞」　3傷1人意識不清

快訊／基隆市議員與父母「涉詐1075萬助理費」　法院裁定續押禁見

孕婦遭三寶撞翻「1歲女嬰腦出血昏迷」家屬怒控　消防局還原案情

LIONS UP！賄選 OUT！　南檢、統一獅攜手宣導反賄選

新北男網路揪賭德撲　主打美女荷官還可抽彩金…警破門逮11人

案件暴增3成拖垮檢察官　劍青檢改點名3機關「是否行政怠惰」

台中嬤斑馬線上被撞輾慘死！女駕駛嚇壞...蹲地「雙手合十」拜拜

斷絕選舉賭盤效應　北檢長赴各分局嚴防深偽影音影響大選

台南某科大驚傳私印停車證販售　校方強硬喊話學生：自行面對司法

開箱越南「雲霧中的凡爾賽宮」飯店！房內看山谷絕景、享浪漫下午茶

生理是男性、心理是女性！想改登記遭駁回　最高行政法院挺她

快訊／高雄國道1號深夜「5車連撞」　3傷1人意識不清

眾女性羨慕她嫁給男神玄彬！　孫藝真一聽「霸氣神回覆」笑翻網

「郭台銘巡迴車」現身青年夜市！支持者排爆　粉絲：全家7票都挺他

府院高層同意陳吉仲請辭關鍵　未來再遇缺蛋恐難調節需求

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

社會熱門新聞

台中女撞死行人阿嬤　激動蹲地拜拜祈求

國道火燒月餅車　駕駛跳車救禮盒

孕婦遭撞女嬰腦出血昏迷　消防局還原案情

市議員涉詐助理費　被裁定續押禁見

登山客遭虎頭蜂螫2死　相驗結果曝

友路邊車震自己老婆　夫聽對話心碎

夫妻遭惡鄰砍殺今頭七...小兄弟畫出思念

夫妻遭惡鄰砍死！老父曝兒疑有預感

快訊／新竹工安意外！工人8樓直墜1樓慘死

台南某科大驚傳私印停車證販售　校方強硬說話了

朱國榮恐棄保潛逃　高院傳胞妹訊問

目睹父母被砍殺！小兄弟將轉學離開傷心地

兒媳被惡鄰砍死　父悲寫「千字感恩信」盼獲援助

外送員19刀殺按摩女　無期徒刑定讞

更多熱門

相關新聞

傳高虹安市府抓內鬼偷渡公文　他曝「真內鬼」：不用整天水很深

傳高虹安市府抓內鬼偷渡公文　他曝「真內鬼」：不用整天水很深

新竹市長高虹安近日深陷都更、圖利建商疑雲，有媒體報導稱，竹市府抓到「內鬼」偷渡公文給綠營人士爆料，也交給政風調查。對此，民進黨立委林俊憲21日表示，前「立法委員」高虹安，不曉得有沒有聽過《政府資訊公開法》？說要抓內鬼，現在真的抓到了，「原來是新竹市政府都發處自己上網公開的。有內鬼，終止交易！」

高虹安爭議連環爆　柯建銘：我講的每件事情都應驗

高虹安爭議連環爆　柯建銘：我講的每件事情都應驗

高虹安火速核定房東相關都更案　他再爆：建商2獨董就是環評委員

高虹安火速核定房東相關都更案　他再爆：建商2獨董就是環評委員

議員父子檔詐助理費！一家撈千萬遭起訴

議員父子檔詐助理費！一家撈千萬遭起訴

高虹安火速核定房東相關都更案　他點3關鍵時間：赤裸裸利益衝突

高虹安火速核定房東相關都更案　他點3關鍵時間：赤裸裸利益衝突

關鍵字：

張秉鈞張錦煌市議員助理費

讀者迴響

熱門新聞

台中女撞死行人阿嬤　激動蹲地拜拜祈求

情侶必吃「6大催情食物」　營養師激推：性慾提升

性能力跟長短沒關！「GG冷知識」一票人都答錯

《三個傻瓜》演員離世！享年67歲

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

公務員認了外流公文！新竹市府：已由政風調查

「裸女送上門」屋主凍未條　結局超展開

蛋商才保證國產　竟是進口蛋大買家

國道火燒月餅車　駕駛跳車救禮盒

孕婦遭撞女嬰腦出血昏迷　消防局還原案情

幕後／犯眾怒！「2張截圖」害公務員爆氣　蔣萬安急斬觀傳局長

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

iPhone 15明早開賣！三大電信排隊人潮直擊

餐廳寫no English mean　全場笑翻

更多

最夯影音

更多
紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站
88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

老父談夫妻遭惡鄰砍亡　泣：塔位本是準備給我

老父談夫妻遭惡鄰砍亡　泣：塔位本是準備給我

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面