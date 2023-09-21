快訊／基隆市議員與父母「涉詐1075萬助理費」　法院裁定續押禁見

▲民進黨基隆市議員張秉鈞與父母涉嫌詐領助理費被起訴，法院21日裁定3人續押。（圖／翻攝張秉鈞臉書）

記者郭世賢、趙蔡州／基隆報導

民進黨基隆市議員張秉鈞及前任議員父親張錦煌，涉嫌夥同母親陳瓊茹、人頭助理吳男等人詐領助理費與春節慰問金共1075萬餘元，於20日被檢方依涉犯貪汙治罪條例等罪起訴。基隆地院21日下午召開接押庭，認定張秉鈞等3人有湮滅、變造證據或勾串之虞，裁定續押3人且禁止接見、通信。

張秉鈞與父親張錦煌（前議員）疑似為詐領助理費與春節慰問金，找來2名吳姓男子、陳姓男子當「人頭助理」，於2009年至2022年3月間詐領至少1075萬餘元，錢全入了陳瓊茹的口袋裡。基隆地檢署今年5月接獲檢舉後，在6月20日兵分多路搜查張秉鈞等人的住宅與服務處，並傳喚張秉鈞等人到案說明。

檢方6月21日複訊後，認定張秉鈞與父母張錦煌、陳瓊茹涉犯貪汙治罪條例第5條利用職務機會詐領財物罪且情節嚴重，向法院聲請羈押禁見獲准，3人遭羈押並持續接受調查至今。檢方9日20日偵查終結，依違反貪汙治罪條例、洗錢防制法、公務員登載不實等罪嫌起訴張秉鈞等3人。

基隆地檢署9月21日將案情相關移審基隆地院，基隆地院於21日下午4點50分召開接押庭，認為張秉鈞等3人雖然坦承犯行，但對於詐領助理費的金額、後續流向等均交代不清，而陳瓊茹甚至不知道吳男、陳男是兒子與老公找來的人頭助理，諸多疑點仍待釐清。

基隆地院合議庭還認為，3人涉嫌詐領助理費時間長達10年以上，檢調取得的資訊是否完備仍需比對，且在本案辯論終結之前，實務上被告經常變更答辯，加上3人又屬於至親，一旦3人交保在外，恐有互相袒護，有湮滅、變造證據或勾串共犯或證人之虞，於21日晚間8點30分裁定3人續押且禁止接見、通信。