蔡英文連8年幫加薪！基本工資增近7500　囤房稅2.0草案也送立院

▲總統蔡英文任內，連續8年調漲基本工資，而囤房稅2.0修正草案也送立院審議。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

行政院會21日通過最低工資法草案，總統蔡英文晚間表示，台灣的基本工資，在她兩任總統任期，已連續8年調漲，從2016年的2萬0008元，2024年將達2萬7470元，時薪也從120元調為183元；同時，俗稱「囤房稅2.0」的《房屋稅條例》部分條文修正草案也將送立院審議。

蔡英文表示，台灣的基本工資，在她的兩個總統任期連續八年調漲，從2016年的20,008元，到了明年，將調整為27,470元，時薪也由原本的120元調整為183元。

蔡英文指出，為了穩定及明確地調整最低工資，希望透過立法，將最低工資的審議規範，從法規命令提升到法律層級，並且將所需參考的社會、經濟指標納入法條中，來建構完善的機制，進一步保障勞工朋友的權益。

對於行政院會通過的《最低工資法》草案，蔡英文特別整理有幾個重要特色：首先，是成「最低工資審議會」定期開會，由勞、資、政、學四方委員代表組成，藉由社會對話機制，擬定具有共識的最低工資調整方案。

蔡英文說，其次是「審議所需參採指標明確入法」，法條將各界最具共識的「消費者物價指數年增率」列為應參採指標，並明定得參採的 10 項指標，讓審議機制能夠兼具穩定及彈性，也可因應整體經濟社會情勢通盤考量。

蔡英文指出，第三是「建立跨領域研究小組先行評估機制」，邀集學者專家及部會代表，組成跨領域研究小組，每年4月提出最低工資實施影響報告，並於審議會議30日前，完成研究報告及調整建議，作為審議參考。

最後，蔡英文說，要「完備最低工資的議決及核定程序」，法條中有明確規範，行政院不予核定時，由勞動部再行召開會議重審，消除對於最低工資調整的不確定感。

蔡英文強調，過去7年多來，政府持續推動各項政策，提供勞工朋友更多的支持，對於年輕朋友，也提供職訓資源來協助創業。另外，為了回應青年世代的居住需求，行政院會也通過了俗稱「囤房稅 2.0」的《房屋稅條例》部分條文修正草案，將送交立法院審議。

蔡英文說，給予勞工朋友更多權益的保障，減輕青年朋友的生活負擔，是努力的目標，針對草案內容，行政部門會積極跟立法院各黨團溝通協調，期待朝野立委共同支持，加速完成審議程序。