美議員批「九二共識」像過期牛奶？ 　侯友宜否認：都問台海安全

▲侯友宜出席舊金山僑宴。（圖／讀者提供）



政治中心／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜在美國重申支持符合中華民國憲法的「九二共識」，但傳出有美國國會議員比喻，「九二共識」就像冰箱裡過期的牛奶。對此，侯友宜今於美西時間21日出席舊金山僑宴受訪時駁斥「子虛烏有」，他說，拜會所有國會議員幾乎都一致詢問台海的問題，問自己如何讓台海安定、台灣安全，沒有問到九二共識問題。

侯友宜在美國重申支持符合中華民國憲法的「九二共識」，但卻傳出，美方智庫的專家學者已表達「關切」，還有美國國會議員比喻，「九二共識」就像冰箱裡過期的牛奶，不但沒有營養價值，喝下去還會傷害健康。

對此，侯友宜受訪時嚴正駁斥，這些都是子虛烏有都不是事實，拜會所有國會議員幾乎都一致詢問台海的問題，問自己如何讓台海安定、台灣安全，尤其如何在印太連線扮演好自己的角色，沒有問到九二共識問題，因此都不是事實，也沒有這回事。

另外，科技座談會演說提到， 配合美國友岸外包，要各產業減少對中國依賴、分散風險，會不會擔心引發中方不滿？侯友宜則說，國家安全跟經濟貿易，必須都要考量效益跟成本，也要考慮分散風險，最近台灣都採取分散布局，尤其台灣是一個自由經濟的島，如何扮演更多國際接觸的貿易，讓我們在製造生產過程中，跟所有夥伴一起共同努力。