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社會 社會焦點 保障人權

台中女遭砂石活埋「只露出兩條腿」　辯沒看到人...司機3萬交保

▲▼台中女慘遭活埋，司機辯稱下車時沒看到人，檢方複訊後2人各3萬元交保。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中女慘遭活埋，司機辯稱下車時沒看到人，檢方複訊後2人各3萬元交保。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警消14日下午2點57分獲報，石岡區豐勢路岡尾巷一處正在整地的農地發生意外，貨車司機41歲羅姓男子先將車上土石往後倒，1個半小時打算再倒第2次時，赫然發現先前的土石堆下有兩隻腳，蹲在車子後方的44歲潘姓女子當場被活埋，明顯死亡。據了解，潘女並非工人，只是路人，路邊監視還拍下潘女走在路上搖搖晃晃的樣子，警方初步排除他殺，訊問後將羅男和工地班長49歲徐姓男子依過失致死罪嫌送辦，檢方複訊後諭知各以3萬元交保。

▲▼台中女慘遭活埋，司機辯稱下車時沒看到人，檢方複訊後2人各3萬元交保。（圖／民眾提供，下同）

據了解，羅男、徐男的營造公司受雇當地農民，要把低於道路約1.5公尺的農田填平，羅男從幾公里外的堤防載來合法土方整地，倒車進入狹窄農路，由於後方車斗上方還覆蓋一層紗網，以防行駛時塵土飛揚，因此要傾倒時，他還下車打開紗網，當時並沒看到車後有人。

▲▼台中女慘遭活埋，司機辯稱下車時沒看到人，檢方複訊後2人各3萬元交保。（圖／民眾提供，下同）

羅男傾倒完又去載運土石，這一次，他沒有倒車，直接把車開進農路，這才赫然看到土石堆下露出雙腳，嚇得趕緊下車察看並報警，救護人員到場，潘女被土石活埋在1公尺深土堆，徒手挖出時，明顯死亡，沒有送醫。

由於潘女被活埋地點沒有監視器，現場也沒人目擊，無法得知潘女當時是蹲在車後，或是跌落1.5公尺深的農田才未被人看見？為何會出現在該地，都有待檢警進一步調查。

檢察官會同法醫相驗，發現潘女死因是創傷性休克及呼吸衰竭，家屬沒有意見，諭知羅男和徐男各以3萬元交保。

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