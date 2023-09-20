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路透：華為突破美國封鎖新招　旗下海思正在出貨監視器晶片

▲華為海思。（圖／CFP）

▲華為集團旗下海思半導體公司正在銷售新型國產晶片。（圖／CFP）

文／中央社

2名知情人士指出，華為集團旗下海思半導體公司正在銷售可用於監視錄影器的新型國產晶片，這也是華為試圖突破美國祭出近4年出口管制的新招。

路透社獨家報導，據知情人士說法，晶片設計公司海思半導體今年開始出貨晶片給監視錄影器製造商。一名熟悉海思內部情況的消息人士表示，至少有部分客戶是中國人。

華為近幾週推出的新款智慧型手機採用先進製程的7奈米晶片，分析師稱這些均為中國國產晶片。此舉顯示華為正在擺脫華府2019年起對中國祭出的出口管制，即美國政府禁止中國在未經批准的情況下，從美國公司取得零件和技術。

熟悉監視錄影器產業供應鏈的消息人士說，「相較智慧型手機處理器，製造這些監視器晶片相對容易」，並稱海思回歸可能動搖監視器晶片市場。

海思的晶片主要供應給華為，同時也供應給浙江大華技術股份有限公司、海康威視等外部客戶。在美國出口管制前，海思就是全球監視錄影器產業的主要晶片供應商。

西南證券（Southwest Securities）估計，2018年海思晶片在全球監視錄影器市占率約60%；但據市場顧問公司Frost & Sullivan統計，美國出手後，海思晶片2021年市占率已重摔至3.9%。

另一名了解海思營運情形的消息人士指出，海思2019年後仍有出口部分低階監視錄影器晶片，但仍聚焦高階晶片領域，試圖從台灣聯詠科技等企業手中奪回市占率。

華為拒絕對此事做出回應。

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