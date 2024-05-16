美國防部：人道援助「浮動碼頭」正移往加薩　最快未來幾天內啟用

▲美國建造浮動碼頭，用於向加薩走廊運送人道援助物資。（圖／翻攝自美國中央司令部臉書）

記者張寧倢／編譯

根據美國國防部一名官員的說法，由美國打造為加薩進行海上人道援助運輸的浮動碼頭，目前正在從以色列阿什杜德港（port of Ashdod）向加薩走廊移動。此外，官員稱，負責建造碼頭並將其固定在海灘上的軍艦也正在前往加薩。

據美媒CNN報導，由於安全憂慮與海況，浮動碼頭的移動已經延遲了數日，不過，五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）14日表示，碼頭應該會在「未來幾天內」開始投入使用。報導稱，阿什杜德港距離在加薩卸貨點大約30英里（48公里），這意味著系統零件估計很快就能到位。

▲美軍人員正在浮動碼頭上作業。（圖／路透）

美國的岸上聯合後勤（JLOTS）系統將由兩部分組成，一是將貨物卸貨的浮動碼頭，其次是將貨物轉移到加薩物資分配地點的堤道。五角大廈表示，美國的人道主義援助物資已經在阿什杜德港的一艘船上就位，待碼頭啟用即可卸貨。

英國15日宣布包含8400個臨時避難所在內的英國首批人道援助物資，目前正在從賽普勒斯運往加薩走廊。地中海東部島國賽普勒斯是人道援助的中轉站，這些物資將通過海上通道以及碼頭運入加薩。英國表示，他們最初的目標是每天派90輛物資卡車進入加薩，有了浮動碼頭後可望增加至每天150輛。