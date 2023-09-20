【ETtoday聲明】詐騙信件用「報紙版權」恐嚇你　請勿輕信釣魚式的不明電郵

▲這是詐騙郵件！《ETtoday新聞雲》從沒發送過這樣的電子郵件。

親愛的網友與客戶您好：

近期接獲網友與客戶反映，詐騙集團偽冒《ETtoday新聞雲》名義，發送釣魚式的電子郵件，佯稱這是「ETtoday報紙版權和許可政策通知」，「您的一些Facebook廣告項目違反了我們的圖片版權政策」，要求收信者在24小時內刪除，並誘使收信人與之聯繫，藉此詐騙個資或金錢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲詐騙信件要收件人輸入安全代碼，這是明顯的詐騙信件。

本公司為台灣最具規模的網路原生媒體，從來且不可能會以「報紙版權」作為主張聲明；此外，ETtoday的正式電子信箱為「@ettoday.net」，但該詐騙信箱卻是用Gmail信箱，並要求收信者於附加檔案輸入代碼，足見這是詐騙信件的慣用手法。

為了避免網友與往來客戶遭受詐騙，請勿輕信不明來源之電子郵件，若收到假藉《ETtoday新聞雲》或ETtoday News 名義所發送的郵件，有所疑慮，敬請截圖寄至客服信箱service@ettoday.net，或請撥客服電話：+886-2-5555-6366。也可聯繫165反詐騙諮詢專線，謝謝。





▲這是詐騙郵件！《ETtoday新聞雲》從沒發送過這樣的電子郵件。