泰正妹櫃姐來台「邊玩邊賣淫」！低胸露溝照曝　返國4天前被逮

▲泰國女子來台旅遊兼性交易賺旅費。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

一名20多歲泰籍女子，朋友推薦她到台灣一邊旅遊、一邊從事性交易賺取旅費，於是她來台旅遊兼賣淫，原本已經購買好回程機票，4天後就要返回泰國，仍遭警方查獲，依社會秩序維護法函送裁處。

中和分局指出，近期執行網路巡邏時，在知名網路論壇發現可疑性交易訊息，遂積極佈線探訪，最終於中和區南山路、板南路周遭尋獲該性交易處所，併查獲1名20餘歲泰籍女子，該女子對於從事性交易部分均承認，並稱每次性交易代價根據服務時間、次數略有不同，約莫2800至3500元不等。

該名外籍女子供稱，她在泰國從事百貨服務業，因受疫情影響泰國觀光客銳減，而被公司裁員，失業後想出國旅遊，藉由朋友介紹，推薦她到台灣一邊旅遊一邊從事性交易賺取旅費，透過觀光旅遊簽證來台旅遊兼賣淫。原本已經購買好回程機票，4天後就要返回泰國，不料遭警察查獲。

警方表示，全案依社會秩序維護法函送裁處，泰籍女子並送至移民署北區事務大隊新北市專勤隊收容。中和分局呼籲，警察機關將賡續加強取締私娼、應召站及媒介色情等不法行為，以靖治安，不法人士切勿心存僥倖，致罹刑章。