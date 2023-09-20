二高官花情報費、下屬接送遭檢舉　國安局曝調查結果：非事實

▲國安局長蔡明彥。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國安局主任秘書王春益、南部工作站長鍾杲秀，近期遭檢方約談；有媒體指稱，王春益在其第三處處長任內，涉嫌偽造「情報協調費」，將經費挪作給同仁紅白包。對此，國安局20日表示，第一時間即啟動行政調查，有關檢舉非屬事實，而鍾杲秀無公器私用情事，決予以「口頭告誡」。

王春益在2018年接任國安局第三處處長時，每月配有3萬元「情報協調費」，若有情報諮詢、布建關係」的需求，均可申請使用。不過，遭到檢舉，他涉嫌偽造「情報協調費」申請理由，將經費挪作發給同仁的紅白包；另外，鍾杲秀在台中工作站站長任內，要求勤務司機或下屬在上班時開其私家車載到高鐵站，並要求將車開回隊部順便加油及洗車。

對此，國安局表示，在接獲各類有關涉及本局人員風紀及違常情事案件，均秉持「恪遵廉能紀律、嚴正依法查處」原則，於第一時間即啟動行政調查，務求勿枉勿縱。

針對王春益與鍾杲秀遭檢舉指涉情事，國安局表示，經查調卷證及訪談案關人員，其中王春益案發生於108年11月間，該項經費使用均符合相關規定，有關檢舉非屬事實；另外，鍾杲秀案發生於去（111）年8月間，案經提請本局「公務人員考績委員會」審議，因考量非上班時間且無公器私用情事，爰議決予以「口頭告誡」。

國安局表示，已於今（112）年3月中旬將該2案行政調查結果函復檢舉人，並副知廉政署；另分別於今年7月下旬將王春益案行政調查結果及卷證函復士林地檢署，以及於今年6月下旬將鍾杲秀案行政調查結果函復台中地檢署。

國安局強調，經瞭解，針對前揭2案廉政署均已結案；鑒於相關案件已進入司法程序，本局持續配合檢方偵辦作為，並尊重司法機關權責。