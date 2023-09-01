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國安局編2700萬買「新總統防彈座車」　比蔡英文奧迪A8貴200萬

520總統就職典禮，準總統蔡英文車隊進總統府。（圖／記者李毓康攝）

▲2016年520就職典禮，總統蔡英文車隊開進總統府。（資料照／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國安局8月31日向立法院提交113年預算書，針對第16任總統、副總統維安任務編列5620萬，預計採購9輛警備車，其中一輛防彈座車規劃要2700萬元，提供給新任總統乘坐。

事實上，國安局自1995年起購置具有防彈功能的總統座車，分別購入雪佛蘭廂式防彈車、凱迪拉克轎車式防彈車，當時正值前總統李登輝執政時期。

隨著政黨輪替，到了前總統陳水扁、馬英九任內，國安局又陸續購置了相同2款車型，以及福特廂型防彈車、林肯加長型轎車式防彈車，BMW760型轎車式防彈車，E-350型廂式防彈車。

▲▼總統車隊,維安,警衛,警備,隨扈,特勤中心,國安人員。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文座駕為A8 L Security，具有VR9防護等級。（圖／記者李毓康攝）

總統蔡英文上任後，座駕改為奧迪（Audi）A8L 50 TFSI。2017年，國安局編列2500萬，購入與德國總理梅克爾同款的奧迪（Audi）A8 L Security，比原本的座駕更高一階，是台灣首次選用全車防彈的總統座車。

值得一提的是，奧迪A8 L Security配有獨立的通訊、指揮系統，可抵擋M16步槍或7.62口徑各型槍枝，以及手榴彈、IED爆裂物攻擊，並採用防爆輪胎、防爆油箱，有自動滅火、氧氣供應等功能，甚至具備一定程度的核生化防護能力。

如今2024總統大選到來，國安局除提交113年度預算書要購置新的維安車輛，也已經備妥新型的防彈掃街車，預計在11月中旬公開亮相，維護各組候選人掃街拜票時的安全。

 
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