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確保安維任務萬全　國安局舉行實兵模擬操演

▲▼因應2024年的第16任總統、副總統選舉，國安局舉行「安維八號」實兵推演。（圖／國安局提供）

▲因應2024年的第16任總統、副總統選舉，國安局舉行「安維八號」實兵推演。（圖／國安局提供）

記者陳家祥／台北報導

為因應2024年的第16任總統、副總統選舉各組候選人的安全維護工作，國安局繼今年6月份順利完成「安維八號」兵棋推演後，國安局於9日在桃園地區進一步進行聯合實兵演練，針對安維任務可能發生之各種危害與滋擾狀況，進行實況模擬操演，以強化任務期間各項突發狀況應處能力，確保安維任務萬全。

國安局表示，本次「安維八號」聯合實兵演練，由國安局長蔡明彥主持，參演對象包含由軍、警、憲各國安單位組成的基本編組、地區編組及武裝、警察、便衣編組，其中因應安維任務徵調國防部及警政署支援人員亦納入演練。

本次實兵演練項目模擬選舉期間大型造勢會場與掃街拜票等各種場合，並且搭建現場實景，結合歷次選舉管制作為與經驗，周密部署，依法處置突發狀況；另針對新型態威脅，如無人機襲擾等狀況，擬定明確處置程序及反制做法，完善造勢會場各項安全防處作為。

國安局指出，本次演練結合勤務需求，現場邀集各縣市警察局及憲兵各指揮部等特勤編組單位派員觀摩，藉此統一各單位的觀念與做法，建立處置程序與標準，發揮聯合編組功能。本次演練動員人數近千人，規模為歷屆之最。中選會、內政部警政署、海洋委員會海巡署、法務部調查局、國防部憲指部及特勤編組單位等機關首長及代表亦應邀出席本次活動。

除肯定各參演單位努力及辛勞外，局長蔡明彥也強調，「特勤工作不是100分，就是0分」，並要求所屬同仁達成三項任務：機先預警、即時通報、積極防處，務必防杜任何危害情事發生；同時期勉各編組單位未來執行安維任務，恪遵「依法行政、行政中立」工作原則，戮力達成第16任總統、副總統候選人人身安全維護任務。

另外，國安局基於本次總統大選整體維安任務需求，籌備維護各組候選人安全之基本編組計220員，目前正進行專長訓練及專精訓練，將於11月上旬舉行結訓編成典禮。

▲▼因應2024年的第16任總統、副總統選舉，國安局舉行「安維八號」實兵推演。（圖／國安局提供）

▲▼因應2024年的第16任總統、副總統選舉，國安局舉行「安維八號」實兵推演。（圖／國安局提供）

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