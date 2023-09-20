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很累卻睡不著　醫揭「失眠3大原因」別劇烈運動

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲睡眠品質很重要。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，明明很累卻失眠，躺在床上怎麼也睡不著，這是許多現代人都有過的經驗，引發這樣的失眠原因有很多，簡單歸納於三大方向「心理因素、生活因素、環境因素」。他也分享5招改善失眠的方法，像是睡前不要吃太飽、別劇烈運動。

黃軒在臉書發文，分享失眠三大因素：

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1、心理因素

明明很累卻失眠最常見的原因，當人們感到焦慮、憂鬱、緊張或憤怒情緒時，就會很難入睡。例如，工作問題、家庭問題、財務問題等，這些日常壓力都可能轉化成「身體很累、心裡亂竄」引發的失眠。

2、生活因素

生活習慣模式因素也會影響睡眠，例如，不規律的睡眠時間、經常熬夜、午睡過長、睡前喝咖啡或茶、抽菸、過度飲酒等，這些都導致一再失眠。

3、環境因素

環境因素也可能影響睡眠，例如，噪音、光線、溫度、濕度等，身體受不了這些干擾、又擔心這些干擾，就形成了明明很累，又一直惦記著干擾源的一再出現，這樣都可能影響睡眠。

▼生活習慣模式因素會影響睡眠。（示意圖／記者李佳蓉攝）

失眠,睡覺,賴床。（圖／記者李佳蓉攝）

黃軒說，如何改善明明很累，卻睡不著？如果您有上述失眠的狀況，可以嘗試以下方法來改善：

1、睡前不要喝咖啡、茶或酒精，這些物質會刺激大腦，使人難以入睡。

2、睡前不要吃太飽或太撐，否則會影響消化，導致翻來覆去睡不著。

3、睡前不要劇烈運動，運動會使人興奮，不利於入睡。

4、睡前不要躺在床上思考工作或其他煩心事，如果感到焦慮，可以起床做一些放鬆的事情，等到心情平靜後再上床睡覺。

5、如果您已經嘗試上述方法，但失眠仍沒有改善，請諮詢你的醫生，以排除你身體內的潛在疾病或其他問題。

►本文獲得黃軒醫師授權。

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