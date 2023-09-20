iPhone 15 Pro Max安兔兔跑分揭曉！　A17 Pro性能贏前代逾11％

▲蘋果iPhone 15 Pro Max跑分成績亮眼。（圖／翻攝蘋果官網）

記者張靖榕／綜合外電報導

iPhone 15系列本周五（22日）正式發售，跑分軟體安兔兔近日曝光iPhone 15 Pro Max的跑分成績，相比上一代高出許多。

安兔兔評測V10版本本次進行跑分，iPhone 15 Pro Max綜合成績為1641883分。其中CPU成績為392643分，GPU成績為587734分，MEM成績為306164分，UX 成績為345342分。

相比iPhone 14 Pro Max的1474011跑分，新機成績有感提升11.2％，主因在於採用最新的A17 Pro處理器。

根據蘋果官方介紹，iPhone 15 Pro / Pro Max搭載的是採用台積電3奈米製程的A17 Pro處理器，電晶體數量從160億個大幅提升至190億個，CPU則沿用6核心架構，速度提升約10％，GPU新增至6個核心，速度的提升為20％。

目前搭載A17 Pro處理器的，僅有iPhone 15 Pro / Pro Max，iPhone 15 / 15 Plus則搭載與前代高階版本iPhone 14 Pro系列同款的A16處理器。