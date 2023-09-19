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雲林高分入選永續幸福城市調查前段班　張麗善承諾推動二大減碳主軸

▲雲林縣長張麗善。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲雲林縣長張麗善。（圖／記者陳弘修翻攝）

記者陳弘修／台北報導

對於雲林施政滿意度在2023《天下永續幸福縣市》調查結果以76.7分在分群裡面進入了前段班「標竿組」，雲林縣長張麗善19日表示，非常感謝縣民的肯定與支持，雲林縣將今年定為「減碳生活行動年」，她會依照已經設定的「推動低碳、負碳農業」及「落實淨零綠生活」兩大減碳主軸，繼續逐步落實低碳行動。

根據2023《天下永續幸福縣市》調查結果，各縣市首長在醫衛方面的評比，雲林縣在空氣污染指標AQI>100比例改善率是百分之8.36，為全國第一；在環境面向，雲林縣每萬人公害污染陳情案件增減數為 -20.28％，在非六都中排名第一，顯示雲林縣在環保面向及環保意識的推廣，縣民有感。

在多元共融面向，雲林縣無障礙公車比率為77.14%，在非六都中排名第二；在維持地方經濟繁榮的表現中，雲林縣則在22縣市裡排名第六。另外，在道路安全成績方面，雲林縣的酒駕死傷人數以及行人死傷人數均有減少。

對此，雲林縣政府表示，該調查結果肯定了雲林縣政府團隊，在積極推動永續發展和社會共榮方面的成果與努力，感謝縣民的肯定，將繼續全力以赴。

張麗善也強調，她會持續推動雲林的發展，讓雲林成為一個更繁榮、更具永續性和幸福感的地方，今年是雲林的「減碳生活行動年」，在日常生活中落實減碳的作法上已透過優先擬定「推動低碳、負碳農業」及「落實淨零綠生活」兩大減碳主軸，逐步落實低碳行動，也符合當前社會的永續發展需求。

張麗善指出，從基礎建設到永續發展，雲林縣政府團隊致力於改變傳統的「農業大縣」形象，她自許成為一個種樹的人，促使農工商並進，除了擘劃九大產業園區，盼青年回流，留住人才，為雲林找出路、為企業找機會外，也要為老年人找依靠、為弱勢找尊嚴，希望讓雲林成為一個韌性、智慧、敏捷的城市，符合聯合國SDGs的永續城市。

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