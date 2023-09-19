45％民眾認為國軍戰力提升　57％不認同美軍援是把台灣推向戰場

▲國軍。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

國防安全研究院近日公布8月份最新民調，有45％民眾認為國軍戰力有所提升，相較於前次調查（3月），提升約14個百分點，創下歷來新高；另外，有57%的民眾不同意，接受美國軍援，就是讓台灣變成戰場的說法。

國防安全研究院自2021年起，以「請問您覺得國軍現在的戰力跟過去相比有沒有變強？」追蹤民眾對國軍戰力的評價。第一波調查爲2021年9月，約有44％民眾認為，國軍戰力和過去相比有變強；而2022年2月爆發烏俄戰爭後，中共操作「今日烏克蘭、明日台灣」認知戰後，2022年3月民調顯示，國軍戰力有上升比例下滑至33％。

不過，在2022年8月份時，民眾認為國軍戰力有變強的比例回升10個百分點，達到43％；而今年3月份，比例又再次下滑至31%。但是，今年8月的最新調查結果出爐，比例上升14個百分點，來到45％，創下歷來最多民眾認為，國軍戰力有提升的紀錄。

▼國防安全研究院公布民調結果。（圖／國防安全研究院，下同）



另外，在「疑美論」的議題上，民調詢問「有人說：『美國對台的軍事援助將把台灣推向戰爭』，請問您同不同意這種說法？」在3月份的民調中，有60民眾不同意這種說法，8月的民調則顯示，約57%不同意美國對台軍事援助會把台灣變成戰場。

在國軍防衛能力的信心上，今年3月調查首次觀測到民眾對國軍信心低於五成（43%）且沒信心的比例（51%）高於有信心。國防院評估，可能與詆毀國軍的爭議訊息與認知作戰有關，例如：《日本經濟新聞》今年2月一篇報導稱九成國軍退役軍官為中國提供情報；3月初駐守在金門的軍人游泳叛逃至廈門，藉金門逃兵案炒作對國軍不利的負面訊息。