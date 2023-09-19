相驗領錯屍體還退冰　新竹傳烏龍險「剖錯人」…高大成說話了

▲新竹驚傳領錯大體，法醫差點解剖錯人的烏龍事件。（示意圖／資料照片）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

新竹市立殯儀館驚傳發生領錯屍，法醫差點解剖錯人的烏龍事件。對此，知名法醫高大成表示，一般流程是大體從冰櫃拿出來退冰，隔天解剖前會再找家屬或親友確認，若沒有驗明正身，號碼沒有對好，後果非同小可，法醫、檢察官以及相關處理人員，恐被家屬提告毀損屍體罪。

▲高大成表示，解剖之前的身分確認相當重要，若找不到家屬，也要就性別、身高、年齡等一一核對。（圖／ETtoday資料照）



高大成透露，若大體放在冰櫃超過一年，得退冰兩天才能解剖；而過往未曾發生解剖錯大體的情況，因為若真的找不到死者家屬，例如無名屍或是路倒等，無法驗明正身，也是會就性別、身高、年齡、比例等配對，必須非常注意小心。

▲高大成說，若沒有驗明正身解剖錯大體，後果非同小可，法醫等相關人恐被家屬告毀損屍體罪。（圖／法醫高大成提供）



新竹市殯葬管理所18日下午原訂檢警將解剖29歲越南籍阮姓移工的遺體，未料工作人員竟將退冰後的39歲印尼籍移工遺體放在解剖台，法醫經比對資料發現差點「開錯人」，連忙暫停相驗。

據悉，阮姓越南籍移工、印尼籍移工阿滿分別在宿舍意外身亡，移往新竹市立殯儀館存放遺體，昨日下午檢警準備先對阮姓移工相驗，然而殯儀館人員卻拿錯遺體解凍，誤將阿滿遺體取出，放在解剖台上。

阮男表哥到現場指認遺體時，發現臉上有鬍子，急忙表示這並非阮男，法警經比對資料後確認搞錯，需另外安排解剖時間，令特地趕來台灣準備進行告別式的家屬備感錯愕，怎會發生如此荒謬的烏龍案件。對此，新竹市殯葬管理所回應，外包廠商有疏失，將依照合約規定懲處。