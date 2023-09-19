借住遭性侵！朋友手機一堆「熟睡私密片」女主角竟是自己

▲小美借住陳男家，卻遭對方性侵、拍攝私密影片及照片。（示意圖／CFP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

女子小美（化名）因無家可歸，被住在新北的陳姓男子收留，沒想到某日借陳男手機玩遊戲時，意外發現相簿內有許多她昏睡後被性侵的照片及影片，氣得她提告。對此，案經上訴高院，法官駁回陳男上訴維持一審判決，依乘機性交罪處4年有期徒刑、竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪處有期徒刑6個月，可易科罰金，全案可上訴。

判決書指出，小美2020年8月因無家可歸，於2020年8月23日接受陳男邀請，到對方位於新北的住處暫住；沒想到，小美同年月26日借陳男的手機玩遊戲時，意外看到相簿內有她睡著時的裸照、性交影片，嚇得她立刻截圖，並將照片傳送到自己的手機後，將陳男手機內的原檔刪除。

小美指控，陳男8月26日上午11時至下午4時許，趁她累倒在床上昏睡、沒有反抗能力時，脫下她的衣褲性侵得逞；又於26日上午11時，未經她的而拍下多張她熟睡時的裸露照片，還以手機錄影。

▲小美熟睡後遭陳男性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）



陳男到案後否認犯行辯稱，他4年前跟小美在酒店相識，兩人不是男女朋友，但8月24日發生關係屬於合意性交，僅承認後續有偷拍部分照片，但其他照片是誰拍的，他也不知道。

對此，法官勘驗還原手機內的照片及影片，發現影片中小美全程眼睛緊閉、嘴巴微張，沒有任何肢體動作及話語，但身體卻突然上下晃動，以及有拍攝到陳男的身體等。

法官認為，小美跟陳男是朋友關係，同意到陳南嘉短期寄居作客，沒有誣陷的洞悉，加上影片中小美沒有表情、說話及肢體反應，任由陳男擺布，若非真的遭性侵偷拍，不可能會冒著偽證、誣告罪的風險陷害陳男，因此駁回陳男上訴，維持一審判決，全案可再上訴。