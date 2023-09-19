南投山城黑客松競賽報名10／31止　號召學生組隊拚數位創意

▲南投山城黑客松競賽啟動。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為鼓勵學生關心在地議題，提高參與公共事務意願和數位素養，舉辦「南投縣山城數位黑客松競賽」，邀請全國公私立大專院校及高國中學生共襄盛舉，透過「地方出題，智能解題」的模式，落實推動南投縣數位解題風潮與趨勢。

競賽啟動儀式於18日舉行，由縣府秘書長洪瑞智主持，旭光、延和、南崗科技中心及南開科大都設攤展示各自的數位科技教育成果，還有由南投縣埔里科技中心帶來精彩的無人機與機器人共舞表演；縣議員張秀枝和林儒暘、南投市長張嘉哲、暨南大學校長武東星、南開科大副校長梁瑛心、縣府教育處長王淑玲和計畫處長邱紹偉及縣內國立高中職校長都到場見證。

洪瑞智說，南投縣一直致力於資訊與科技教育普及化，近年來在前瞻計畫及數位學習也表現突出，也積極培訓選手，今年更在教育部「全國貓咪盃SCRATCH競賽」中獲得金牌及銅牌佳績。而且今年南投縣參加全國第63屆科學展覽會成績表現優異，不但蟬聯全國縣市團體獎第1名，也是全國唯一報名作品全數獲選的縣市。

洪瑞智指出，本次競賽以「宜居南投」為方向，透過政府出題，鼓勵學生參與公共事務，並以不設限的創意發想，提出可行的公益方案，最主要希望參賽學生，就「社區智能化」政策提出創新作為，為南投縣政府響應聯合國永續發展目標（SDGs），提供各種可能性的新方案；參加學生也能學習到如何運用政府開放資料與大數據，讓創意發想落實成為「社會設計」與「原型實作」的可行性計畫。

教育處指出，比賽分成大專組、高中職組及國中組，每隊隊員人數3至5名，其中至少1名隊員為就讀南投縣公私立大專、高中職及國中或南投縣籍之學生，可跨校、跨縣市組隊參加，初選徵件自即日起至10月31日止，11月9日公告初選入選名單；初選入選參賽團隊將獲得專屬NFT（非同質化代幣），且可參加12月29日於暨大辦理之黑客松競賽，競賽總獎金高達36萬，大專組金獎獎金5萬元、高國中組金獎獎金2萬5000元，競賽官網： https://hackathon.4impact.cc/index.html。