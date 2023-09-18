徐榛蔚訪德首日參觀弗萊永巴伐利亞國家園林展　借鏡永續環保

▲花蓮縣政府姐妹市訪問交流團首日前往弗萊永市（Freyung）參訪。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府姐妹市訪問交流團在縣長徐榛蔚率領下，16日抵達德國，首日前往弗萊永市（Freyung）參訪「2023年弗萊永巴伐利亞國家園林展」，借鏡學習當地永續發展理念與環境保育經驗。

徐榛蔚在中德文化經濟協會榮譽理事長韓宜靜陪同下，率縣府民政處長明良臻、文化局長吳勁毅、觀光處長張志翔、建設處長鄧子榆及教育處、農業處與環保局科長等縣府團隊前往德國訪問考察。

▲交流團參觀「弗萊永巴伐利亞國家園林展」，借鏡學習永續發展理念與環境保育經驗。

徐榛蔚表示，感謝韓理事長數十年來在台灣與德國間建立各種重要的文化、藝術、政界等交流平台，亦是花蓮縣與德國史坦堡縣締結為姊妹城市的重要推手。她接續說到，德國地廣人稀，重視都市規劃與基礎建設，如何兼顧環境保育和文化觀光發展，保證服務品質達到加乘效益，都非常重要；因而此行參訪率縣府建設、觀光、文化、環保、教育、農業、民政等單位一同出訪，希望能將德國的成功經驗作為借鏡，學習吸收後帶回花蓮。

行程首站抵達「2023年弗萊永巴伐利亞國家園林展」，由弗萊永市（Freyung）第一副市長Josef•Geis（喬瑟夫•蓋斯）代表弗萊永市市長 Dr. Olaf•Heinrich（奧拉夫•海因里希)親自接待花蓮縣長徐榛蔚及縣府代表團，並邀請縣長於金牌名冊上簽名留念；且由資深解說經理為代表團親自導覽園區，除園藝展外也參觀園區內的共榮遊憩設施及遊具，善用自然素材與當地景觀融合，也將學生創作的美術作品融入於環境中，提供親子共學和寓教於樂的休閒場所。

弗萊永市第一副市長Josef•Geis（喬瑟夫•蓋斯）表示，感謝徐縣長率各級領域一級主管從台灣遠道而來，第一站就選擇到弗萊永市參觀園藝展。弗萊永市今年很榮幸能舉辦園藝展，園藝展自1980年開始，將「永續發展」定為最高目標及指導原則，並以環保、生態保育為主題，重視在地與適應環境，80%的設施在展覽結束後將保留25年，永續發展不是只有掛在嘴邊，而是以行動實際力行，落實在生活上的一切。

▲徐榛蔚於金牌名冊上簽名留念。

「弗萊永巴伐利亞國家園藝展」被譽為國際上頂尖的園藝展覽之一，展示最新的園藝趨勢技術及環境保護措施，自2023年5月25日至10月3日，為期 132 天，吸引大量的遊客前往參觀。展覽以 “Forest.Wide.Wonderful”為主軸，展示現代花藝的範圍，將巴伐利亞森林的傳統當地名產材料與當前花藝和裝飾的時代精神相結合，將地域特色作為園藝展的創意主題、促進國際合作和文化交流，值得花蓮縣政府借鏡並應用於精進縣內園藝及農業、建設、觀光等項目中，實現永續發展的最終目標。