　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

徐榛蔚訪德首日參觀弗萊永巴伐利亞國家園林展　借鏡永續環保

▲▼花蓮縣政府姐妹市訪問交流團首日前往弗萊永市（Freyung）參訪。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府姐妹市訪問交流團首日前往弗萊永市（Freyung）參訪。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府姐妹市訪問交流團在縣長徐榛蔚率領下，16日抵達德國，首日前往弗萊永市（Freyung）參訪「2023年弗萊永巴伐利亞國家園林展」，借鏡學習當地永續發展理念與環境保育經驗。

徐榛蔚在中德文化經濟協會榮譽理事長韓宜靜陪同下，率縣府民政處長明良臻、文化局長吳勁毅、觀光處長張志翔、建設處長鄧子榆及教育處、農業處與環保局科長等縣府團隊前往德國訪問考察。

▲▼花蓮縣政府姐妹市訪問交流團首日前往弗萊永市（Freyung）參訪。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲交流團參觀「弗萊永巴伐利亞國家園林展」，借鏡學習永續發展理念與環境保育經驗。

徐榛蔚表示，感謝韓理事長數十年來在台灣與德國間建立各種重要的文化、藝術、政界等交流平台，亦是花蓮縣與德國史坦堡縣締結為姊妹城市的重要推手。她接續說到，德國地廣人稀，重視都市規劃與基礎建設，如何兼顧環境保育和文化觀光發展，保證服務品質達到加乘效益，都非常重要；因而此行參訪率縣府建設、觀光、文化、環保、教育、農業、民政等單位一同出訪，希望能將德國的成功經驗作為借鏡，學習吸收後帶回花蓮。

▲▼花蓮縣政府姐妹市訪問交流團首日前往弗萊永市（Freyung）參訪。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

行程首站抵達「2023年弗萊永巴伐利亞國家園林展」，由弗萊永市（Freyung）第一副市長Josef•Geis（喬瑟夫•蓋斯）代表弗萊永市市長 Dr. Olaf•Heinrich（奧拉夫•海因里希)親自接待花蓮縣長徐榛蔚及縣府代表團，並邀請縣長於金牌名冊上簽名留念；且由資深解說經理為代表團親自導覽園區，除園藝展外也參觀園區內的共榮遊憩設施及遊具，善用自然素材與當地景觀融合，也將學生創作的美術作品融入於環境中，提供親子共學和寓教於樂的休閒場所。

▲▼花蓮縣政府姐妹市訪問交流團首日前往弗萊永市（Freyung）參訪。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

弗萊永市第一副市長Josef•Geis（喬瑟夫•蓋斯）表示，感謝徐縣長率各級領域一級主管從台灣遠道而來，第一站就選擇到弗萊永市參觀園藝展。弗萊永市今年很榮幸能舉辦園藝展，園藝展自1980年開始，將「永續發展」定為最高目標及指導原則，並以環保、生態保育為主題，重視在地與適應環境，80%的設施在展覽結束後將保留25年，永續發展不是只有掛在嘴邊，而是以行動實際力行，落實在生活上的一切。

▲▼花蓮縣政府姐妹市訪問交流團首日前往弗萊永市（Freyung）參訪。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲徐榛蔚於金牌名冊上簽名留念。

「弗萊永巴伐利亞國家園藝展」被譽為國際上頂尖的園藝展覽之一，展示最新的園藝趨勢技術及環境保護措施，自2023年5月25日至10月3日，為期 132 天，吸引大量的遊客前往參觀。展覽以 “Forest.Wide.Wonderful”為主軸，展示現代花藝的範圍，將巴伐利亞森林的傳統當地名產材料與當前花藝和裝飾的時代精神相結合，將地域特色作為園藝展的創意主題、促進國際合作和文化交流，值得花蓮縣政府借鏡並應用於精進縣內園藝及農業、建設、觀光等項目中，實現永續發展的最終目標。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／受賴清德感召　她宣布加入民進黨
快訊／高雄夫妻遭砍死！　複驗結果曝
快訊／20多歲男落水身亡
192cm高中生「跳水撞頭」四肢癱瘓　家長告學校求償4800
爸爸把「女兒當老婆」　亂倫生3孩全變嬰屍
阻止台海戰爭　侯友宜投書外媒：建立強大軍隊、強化盟友合作

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東阿嬤外出買東西　返家不見失智尪…里港警2小時找到人

枋寮警反詐宣導直播接地氣　本土巨星「黑面」林郁順來相助

防詐+交通安全月宣導　鸞山警「二手市集」舉牌及廣播放送

屏東果農遭腳卡農務機　春日消防分隊前往救援

東縣抽查提供蛋源牧場及業者　學校午餐一律使用國產雞蛋

許淑華示範趴下、掩護、穩住　籲參加全民地震網路演練抽好禮

台南傳統工藝「竹藤編」登錄保存者　盧靖枝辭世享壽79歲

台東部落食尚創意⼤賞決選　「烤茶地」奪首獎

鄉親別亂丟垃圾　台東環保局加強熱點列管稽查

徐榛蔚訪德首日參觀弗萊永巴伐利亞國家園林展　借鏡永續環保

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

典典寶寶有問必答什麼都說「好！」　喝水乾杯「哈～」..趙小僑笑：哪裡學的！

《瘋神無雙》香蕉結婚了！26歲老婆超美　3大咖致詞..沈玉琳暗Cue「籃球圈友人」

何妤玟同台樂天女孩跳應援　李多慧轉身露疑惑表情超萌

楊繡惠姪子女友「嫌28坪房太小」　爆粗口怒譙：奧梨子假蘋果！

大冠鷲捕食蛇「反遭纏繞」　露驚恐神情...暖男出手相救

屏東阿嬤外出買東西　返家不見失智尪…里港警2小時找到人

枋寮警反詐宣導直播接地氣　本土巨星「黑面」林郁順來相助

防詐+交通安全月宣導　鸞山警「二手市集」舉牌及廣播放送

屏東果農遭腳卡農務機　春日消防分隊前往救援

東縣抽查提供蛋源牧場及業者　學校午餐一律使用國產雞蛋

許淑華示範趴下、掩護、穩住　籲參加全民地震網路演練抽好禮

台南傳統工藝「竹藤編」登錄保存者　盧靖枝辭世享壽79歲

台東部落食尚創意⼤賞決選　「烤茶地」奪首獎

鄉親別亂丟垃圾　台東環保局加強熱點列管稽查

徐榛蔚訪德首日參觀弗萊永巴伐利亞國家園林展　借鏡永續環保

美學者：中國不會因經濟陷衰退而對台動武

生父殺害7歲兒！殘忍分屍「肢解放冷凍」　2幼女獲救遍體鱗傷

美中高層馬爾他對話著重台海　外交部有獲得相關資訊？

「萬鷺朝鳳」限定奇景來了！黃頭鷺盤旋山谷群飛...壯觀畫面曝

團爸團媽注意！　國稅局緊盯「+1」漏開發票行為

美軍「B-21突襲者」最新照片！最強匿蹤核轟炸機　每架造價逾200億

《VIVANT》登收視率最高日劇　二宮和也「合作影帝很抖」：會怕！

德國奧運八金傳奇人物費雪訪台　達和航運為其舉辦公益晚會

貓跟主人越長越像！「超強母子臉」融化2.1萬人：可以解鎖Face ID

烏來老街塞車惹惱在地人！攤商「丟燒雞進駕駛座」...涉犯罪名曝

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

地方熱門新聞

台中10區大停水33小時　影響30萬戶

移工躲警竟跳深谷　全因這水果太好吃

三鶯大橋9月底前全線通車　交通配套縝密就緒

「螺陽迎太平遶境大會香」重現　預估25萬人次參與

花蓮癌末婦攝影展　精挑37作品溫馨告別人生

慈大國考交出漂亮成績單　高分考取秘訣曝光

婦人恍神撞倒安全島燈桿　騎士衰撞上

趁廟會活動人多廁所偷拍女子男子遭活逮

疑製藥工廠倉庫火警消防人員破門搶救

金門金沙國小工程被終止　營造商到縣府前抗議　

正隆紙業深耕新北　籌蓋「紙文化探索館」

假菸酒分辨真偽超easy！高雄財政局公開破解撇步

南消五大隊氧氣流量盤為救護創新作為

新北環境知識競賽　環保達人齊聚對決

更多熱門

相關新聞

新北環境知識競賽　環保達人齊聚對決

新北環境知識競賽　環保達人齊聚對決

新北市政府環保局16日於新莊輔仁大學舉辦「112年新北市環境知識競賽」，吸引520名選手參與挑戰，競賽分為國小、國中、高中職及大專社會組等4個組別，各組前5名將於11月代表新北市參加環境部舉辦的全國總決賽，爭取更高的榮譽。

「學甲濕地、甲咱作陣」環保淨灘活動

「學甲濕地、甲咱作陣」環保淨灘活動

造訪被神所眷顧「千廟之島」

造訪被神所眷顧「千廟之島」

LINE公司提供平台　花蓮小型店家數位轉型契機

LINE公司提供平台　花蓮小型店家數位轉型契機

「沒出路」才搞農業？他帶好蜜成功進軍日本

「沒出路」才搞農業？他帶好蜜成功進軍日本

關鍵字：

徐榛蔚參觀弗萊永巴伐利亞園林展借鏡永續環保

讀者迴響

熱門新聞

不是賴！　LINE台灣「正式中文名」曝

超大咖男歌手「把空姐罵到跪下」

南韓巨星殞落！　《怪物》邊希峰癌逝享壽81歲

病毒很強！醫累到快中鏢　一排家長回報慘況

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

iPhone 15被爆有「2大缺陷」！

轉雨降溫時間曝　下周可能有颱風影響連假

好多人生病　醫：最近病房滿出來

違停人行道...路人跳上車「通行」踩破前擋

賴佩霞被檢舉了！

「世新校花」無預警宣布懷孕！

iPhone 16爆6大特點　售價、頂規名稱全出爐

獨／大學首例！政大學生宿舍男女可混住　最新外觀曝光

BLACKPINK巡演最後一場！Jennie哭到唱不下去

新戲才播2集⋯韓男星突「心臟麻痺驟逝」　劇組慌了：還在想辦法⋯

更多

最夯影音

更多
國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護
許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面