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北市警採購密錄器使用陸製天線　疑洩露民眾個資市警局回應了

記者張君豪／台北報導

18日有媒體報導，台北市警局年度採購警員執勤用密錄器標案「市警局微型攝影機採購案」，得標廠商天線模組是大陸廠商製造，爆料者透過媒體質疑，因密錄器紀錄民眾影像等個資，使用陸製零件有資安疑慮，媒體撰文痛批市警局「如同中國入侵台灣警界系統」，但知情者指出，得標廠商陸制天線模組射頻經NCC檢驗合格，加上天線零件未連接額外電路，僅有收發訊功能，根本無從洩密，市警局懷疑落選廠商挾怨爆料。

▲▼台北市政府警察局23日公布15名中階幹部職位調整。（圖／記者邱中岳攝）

▲台北市警察局遭指採購警員密錄器有資安外洩疑慮。（圖／記者邱中岳攝）

根據北市警局採購密錄器標案需求，所採購微型攝影機需有即時觀看，可連接WIFI傳輸功能，被指控的得標廠商密錄器天線零件為大陸深圳「研諾達科技」製造，天線射頻範圍為2400-2500 MHZ，廠商投標產品，經送檢NCC檢驗合格。

對此爭議，北市警局今天下午發布聲明指出：市警局2023年微型攝影機採購案，目前尚未完成驗收程序，市警局採購需求規格明確規範原產地「包含密錄器主機、電腦版軟體、手機版軟體、繁體中文介面、專用影像管理編輯軟體、多槽多功能底座，均不得為大陸地區」

市警局指出，但其中天線模組係產品零件，非採購案限制範圍，得標產品也符合「數位發展部」資通訊產品規範，且經NCC審核通過；北市警局除請廠商說明疑義、提出零件原產地證明外，如發現產品不符契約，或違反政府資訊產品產地及相關採購法規定者，定會依法處理。

知情者私下透露，如同APPLE研發的I Phone手機均在中國大陸組裝，也有很多非關鍵零件是大陸在地製造，但並不代表蘋果手機會外洩用戶資料給中國，加上被爆料的密錄器天線零組件屬於機械結構，沒有額外電路板有暗藏後門、惡意傳輸的功能，該造爭議事件北市警界普遍認為是落選廠商爆料所為。

北市警局強調，台北市警方向來重視警用資訊安全問題，為避免類似疑義，爾後辦理採購時，將綜合市場產品狀態，審慎評估是否限制相關中國大陸零組件，堅守採購品質並確保資通安全不受威脅。

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