女子咳嗽半個月吃藥也沒用！　照支氣管鏡驚現8公分水蛭牢牢吸住

▲雲南一名女子咳嗽半個月不止，經詳細檢查發現一隻水蛭吸附在氣管上。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

雲南文山一名女子咳嗽了半個月，吃藥也不見好轉，同時，痰中還帶有血絲和黏稠物，讓她相當困擾，只好去大醫院進行詳細檢查。沒想到，經過醫院進行支氣管鏡的細部檢查後發現，在她的聲門處竟有一隻俗稱螞蝗的水蛭牢牢吸附在氣管壁上，經測量有8公分長，取出後，困擾女子半個月的不適症狀才完全消除。

《紅星新聞》報導，文山一60歲村民韋某來到文山州中醫醫院肺病科就診，胸部CT提示，氣管內見稍高密度影，其咳嗽、咳血不排外與此相關，醫生在和患者家屬溝通病情後進行手術治療，通過支氣管鏡探入，醫生竟然在她的聲門處發現一條螞蟥（水蛭，下同）。

醫生解釋，水蛭身上長有吸盤，可以緊密地吸附在氣管壁上，如果用鉗子直接生拉硬扯，會損傷患者的氣道引起氣管粘膜損傷等併發症，若不慎把螞蟥扯斷，吸盤殘留在體內還需進行二次手術。

因此，醫務人員進行全麻無痛支氣管鏡，才將8公分長的螞蟥取出。韋姓女子的咳嗽、咳痰、痰中帶血及喉間異物感隨之消失。

該院肺病科李獻榮主任指出，患者發病前曾在山間工作，飲用過未經處理的山泉溝渠水，把水蛭帶入體內，「大部分螞蟥入體都是喝了生水導致。」