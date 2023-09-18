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蘇卡達象龜趁曬太陽開溜！貨車司機送派出所　警PO臉書找到飼主

▲熱心的貨車司機將路上拾獲的蘇卡達象龜送至派出所。（圖／大園警分局提供）

▲熱心的貨車司機將路上拾獲的蘇卡達象龜送至派出所。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市楊姓女子所飼養的蘇卡達象龜，趁著家人開門不注意時偷溜外出逛大街，路過的貨車司機發現後將象龜救起送到派出所求助，警方將拾獲的蘇卡達象龜的訊息分享到地方臉書社團，楊小姐看見後趕緊到派出所將愛龜接回，並感謝善心司機警方的熱心幫忙。

▲▼走失2天的象龜並未受傷，失主楊小姐2手捧起，也感謝熱心的司機和警方幫忙才找回愛龜。（圖／大園警分局提供）

▲▼走失2天的象龜並未受傷，失主楊小姐2手捧起，也感謝熱心的司機和警方幫忙才找回愛龜。（圖／大園警分局提供）

▲▼走失2天的象龜並未受傷，失主楊小姐2手捧起，也感謝熱心的司機和警方幫忙才找回愛龜。（圖／大園警分局提供）

16日中午1名男子抱著一隻烏龜進到大園派出所求助，稱他在送貨途中經過中壢區月眉路時，發現烏龜在馬路上慢速行走，擔心會影響交通及烏龜的生命安全，於是先將牠帶至派出所協尋失主。員警檢視該隻烏龜外觀，發現牠是一隻蘇卡達象龜，是常見的寵物龜品種，且外表乾淨研判應該是有人飼養，便先將牠留在派出所，並將蘇卡達象龜被拾獲的訊息貼到地方臉書社團協尋失主。

失主楊小姐在臉書社團上看到象龜走失的訊息，趕緊與警方聯絡，並於今日凌晨2時許前往派出所，確認那就是她所飼養的愛龜。楊女表示，前天中午她讓象龜在家中庭院曬太陽，但一不注意愛龜就溜出家門，她在住家附近找了好久都沒找到，難過到都睡不好，所幸有民眾及警方的幫忙，讓愛龜能重回她的懷抱。

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