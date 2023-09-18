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病毒很強！醫「2小孩酷酷嗽」累到快中鏢　一排家長回報慘況

▲▼咳嗽、口罩、感冒。（圖／記者陳俊宏攝）

▲許多家長紛紛回報家中「慘況」，「這次感冒病毒真的很強大，全家中獎。」（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

兒童感染科醫師顏俊宇指出，他的兩個小孩「酷酷嗽」了2、3天，自己也累到快中招。耳鼻喉科醫師張弘則提到，開學這波流行性感冒傳染力強，一人生病，傳遍全家。而許多家長也紛紛回報家中慘況，「我們中了黴槳菌，咳好久。」

顏俊宇近日在臉書說，最近感冒病毒威力真的很強，門診感冒發燒超多，他兩個小孩也陸續被傳染，睡覺狂咳到不行，害得他這幾天也跟著不好睡，「還好老婆說她有吃抗組織胺和耳塞，聽不到。」

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顏俊宇表示，因為睡不好抵抗力變差，自己好像也快中獎微鼻涕，維生素C、D趕快嗑起來；看診時才常跟爸媽說，「小孩子感冒完，常常換大人中鏢喔」，結果自己也要淪陷，還好小孩吃完藥好像有好一點，「咳嗽真的無敵難治，大家都要保重。」

張弘在顏俊宇發文底下留言，「學長保重，開學這波流行性感冒傳染力強，一人生病，傳遍全家。不是接二連三來看診，就是一口氣要看全家3-4位患者。」

其他家長也紛紛回報家中慘況，「我女兒也是整整看了一個月醫生，真的很疲累，現在的孩子真的好可憐，尤其是幼稚園更慘，三天兩頭就看醫生」、「這次感冒病毒真的很強大，全家中獎」、「我們中了黴槳菌，咳好久」、「現在小孩周遭的病毒、細菌都很狂，肺炎剛出院累翻爸媽了，好怕又一次。」

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