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台中明天10區「大規模停水」33小時　影響30萬戶！快儲水

▲▼停水，臨時供水站。（資料照／台灣自來水公司第四區管理處）

▲台中大停水，水公司規劃設置54處臨時取水站。（圖／資料照）

記者許力方、游瓊華／台中報導

快儲水！台灣自來水公司第四區管理處配合台中市養工處，進行潭子區中山路一段386巷砌石護岸改建箱涵、道路拓寬工程，以及北屯區北屯路（三光巷-北屯路212巷）1350公釐送水幹管檢修工程，預計從明天（19日）早上9時開始至20日晚上6時停水，共計33 小時，停水區域包括10行政區約25萬6998戶。

台中市經發局說明，停水區域包含北屯區、北區、中區、西區、東區、南區、南屯區、西屯區、大雅區及潭子區，約計25萬6998戶；水壓降低區域包含南屯區、西屯區、北屯區及潭子區，約計4萬5269戶，提醒市民提前儲水。

【停水區域】
 1. 北屯區：三光里、北興里（部分）、平昌里、北屯里、北京里、平安里、平德里。
2. 北區：全區（建成里除外）。
3. 中區：全區。
4. 西區：民生里、藍興里、利民里、三民里、廣民里、平和里、公民里（部分）、安龍里、土庫里（部分）、大忠里（部分）、昇平里、公益里、中興里、雙龍里、後龍里、和龍里、民龍里、忠明里、公平里、公德里、公正里、忠誠里、東昇里。
5. 東區：東南里（部分）、旱溪里（部分）、合作里（部分）、東勢里、富仁里、富台里、干城里、泉源里（部分）、新庄里（部分）、十甲里、東英里。
6. 南區：長春里（部分）、長榮里（部分）、新榮里（部分）
7. 南屯區：大誠里（部分）、同心里（部分）、大同里、文心里、惠中里（部分）、大業里、溝墘里（部分）。
8. 西屯區：何成里、何南里、何安里（部分）、何厝里、何明里、何福里、何德里、何仁里（部分）、何源里（部分）。
9. 潭子區：甘蔗里、家興里、頭家里、東寶里、頭家東里、家福里、潭秀里、福仁里（鐵路以西）、潭陽里（鐵路以西）。
10. 大雅區：西寶里（國道1號以東）、三和里（國道1號以東）。

▲台中停水區域。（圖／台水提供）

【降壓區域】
 1. 南屯區：田心里（部分）、惠中里（部分）、溝墘里（部分）。
2. 西屯區：何安里（部分）、何仁里（部分）、逢福里（部分）、大河里（部分）、大鵬里（部分）、大福里（部分）、惠來里（部分）、河源里（部分）。
3. 北屯區：水湳里（部分）、平陽里（部分）、平和里、平福里（部分）、平順里（部分）、平心里、平田里、東光里（部分）、平興里（部分）。
4. 潭子區:福仁里（鐵路以東）、潭北里、嘉仁里、潭陽里（鐵路以東）。

▲台中停水區域。（圖／台水提供）

本次停水區域用戶數估計25萬6998戶、水壓降低戶數4萬5269戶，共影響30萬2267戶，除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水。恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，恢復供水時間會較延遲。另外，為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全

經發局表示，台水公司第四區管理處規劃設置54處臨時取水站，並通知停水區域的里長、地方民意代表、工業區、軍區、大用水戶及綜合醫院等。停水期間市民應關閉抽水機電源，避免馬達空轉而損壞或釀火災，復水後請將抽水機「排氣閥打開排氣｣，避免空氣阻塞無法進水。此外，水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，於恢復供水時，大樓或用戶配水池及水塔須補滿水量，因此管線末端或巷弄區域將延後恢復供水，呼籲市民儘早儲水備用。

▲▼台中10區「大規模停水」33小時　影響30萬戶！快儲水。（圖／台水公司）

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