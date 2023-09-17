士檢善用社勞人力整修校園！推動另類環保尖兵專案　打造良好環境

▲士林地檢署推動「另類環保尖兵，學童展笑顏」專案 。（圖／記者黃宥寧翻攝，下同）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署近日推動「另類環保尖兵，學童展笑顏」專案，利用學校暑假期間，由士林地檢署同仁帶領社會勞動人約20餘人，前往轄區內校史悠久、為當地社區文教中心及居民終身學習場域的新北市汐止區之北峰國小及臺北市士林區之劍潭國小，執行社會勞動專案，修繕校內環境，為開學後回到校園的學童打造良好的讀書環境與學習空間。

士林地檢署同仁日前利用暑假期間，由同仁帶領社會勞動人約二十餘人至轄區內校史悠久、為當地社區文教中心及居民終身學習場域的新北市汐止區之北峰國小及臺北市士林區之劍潭國小，執行社會勞動專案，在學校主任及老師們的指導及齊心協力之下，清除校園內雜草及排水溝中沈積之淤泥，並修整校園內之花草樹木；也清洗教室內窗戶、電風扇及燈具，更因應兩校不同需求，協助整理倉庫或教具之搬遷，為開學後回到校園的學童打造良好的讀書環境與學習空間。

顏迺偉檢察長表示，此次專案行動，正好提供社會勞動人回饋社區的最佳機會，藉由回鄉協助維護校園環境、設備，除了可以為師生及在地居民創造乾淨、安全與舒適的學習場域，也能讓勞動人透過實地的公益服務體驗，感受到自身改變的同時也獲得社會的肯定，繼而能以正向的價值觀待人處事，迎向改過自新的人生，具體展現社會勞動制度之意義。