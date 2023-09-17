「達摩男」兒童區盪鞦韆傻笑　台中警一查：新竹走失

▲一名新竹男子迷途在外埔，還在兒童區盪鞦韆， 巡邏員警一查，原來是失蹤人口。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局大甲分局外埔分駐所員警張家維日前中午巡邏到大東公園遊戲區，遠見1名頭部像達摩的男子在鞦韆上擺盪，狀似悠閒，原以為帶孫子來玩，但是近看，四周並沒有小孩，男子神情木然傻笑，張員覺得有異，一查身份，男子家人1分鐘前才在新竹市的派出所報失蹤人口，家人獲報立即南下，無奈的說上個月才從南投接回家而已。

員警張家維前幾天中午11點45分，巡邏到國道三號橋下大東公園，發現有名男子頭部中間沒頭髮，兩邊有髮，悠然的坐在鞦韆上擺盪，遠看有如達摩，騎近一探究竟時，發現男子神情呆滯，嘴角微笑，正值吃中飯時間，為何1人在這裡？

男子自稱姓鄭，住新竹，上午從新竹搭火車到大甲火車站後，徒步要到后寮路找朋友，走了3、4公里竟迷了路，於是在公園盪鞦韆休息。

張員為求謹慎，根據資料輸入同樣姓名、年紀相仿、住新竹的，有5個人符合，突然警用小電腦跳出失蹤協尋人口，原來鄭的兒子1分鐘前在新竹市的派出所剛完成報案手續。

張員於是通知鄭的兒子南下帶回，鄭的兒子說，父親平常自己都會坐車外出，但年老記憶衰退，常常不知道身在何處，上個月前才到南投市帶回過而已，兒子離去前一再感謝警方熱心協助。