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社會 社會焦點 保障人權

為飲水機失控！瘋姪搬電鍋砸94歲叔叔　法官「只丟1次」不算殺人

▲▼ 電鍋 。（圖／記者施怡妏攝）

▲姪子失控搬電鍋砸高齡94歲的叔叔，導致其腦震盪、顏面骨折。（示意圖，與本案無關／資料照）

記者黃資真／台中報導

台中一名62歲王姓男子去年8月酒後情緒不穩，只因飲水機要不要加水的問題，一氣之下拿起電鍋朝94歲的叔叔丟擲，導致對方受有腦震盪、顏面骨折等重傷，遭檢方依殺人未遂起訴。台中地院認為王男僅砸1下就停手，無殺人犯意，考量已與叔叔調解成功撤告，依重傷未遂罪處2年6月。

判決指出，2022年8月12日晚間8時30分，王男喝酒後返家，準備替飲水機加水時，一旁叔叔告知已加過水了，王男卻突然失控，拿起正好在眼前的電鍋，朝5公尺遠的叔叔丟擲，重擊到頭部，導致叔叔受有腦震盪、顏面閉鎖性骨折、左眼球挫傷伴結膜下出血等，王男胞妹聽聞爭吵聲下樓查看，發現血流滿面的叔叔，立即報警。

偵訊時王男雖否認有殺人或重傷未遂犯意，但檢方認為王刻意拿金屬內鍋朝叔叔丟擲，胞妹也表示砸中人後，王男狂嗆「畜生，你不是很猛，你再起來啊，沒死我打到你死」，認定王有殺人犯意，依家暴殺人未遂罪嫌起訴。

審理時辯護人辯稱，王雖有一時氣憤擲鍋之情，後續卻無繼續追擊欲取人性命之攻擊行為，可知其所為純屬一時衝動，並非欲取人性命，主張無殺人故意。

法官根據證人證述，當時王男雖以近距離持電鍋攻擊叔叔，但僅砸一下，後續並無進一步攻擊行為，若有意致於死地，理應採取接續數次攻擊手段，而王男雖曾嗆「要打到你死」，惟當時其處於酒醉狀態，大腦認知功能已受酒精影響，所為之情緒性發言自有誇大其詞之成分，難以此言認定有殺人犯意。

但王男已是為具有相當智識、經驗之62歲成年人，明知電鍋內鍋為硬物，若砸向94歲長者極有可能造成重大傷害，仍不顧上情拿電鍋攻擊叔叔，為其主觀上出於重傷害之不確定故意，考量審理中王已與叔叔調解成立，叔叔也具狀撤回告訴，因此依重傷未遂罪處2年6月。全案還可上訴。

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