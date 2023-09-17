全場沸騰！巨石強森震撼回歸摔角擂台　連2記招牌動作打爆對手

記者張靖榕／綜合外電報導

好萊塢明星巨石強森當年在摔角場上的口頭禪「If you Smell What The Rock is Cooking!」至今仍讓許多人津津樂道，離開摔角舞台4年的他這次驚喜回歸，在台上與對手希爾李（Austin Theory）嗆聲後，連秀2記招開動作痛扁對手，看得觀眾情緒激昂。

▼巨石強森睽違4年回到WWE舞台。（圖／翻攝WWE推特）

▲▼全場觀眾沸騰。（圖／翻攝WWE推特）

世界摔角娛樂（WWE）16日分享巨石強森睽違4年回歸的多個片段，當他的招牌出場音樂在現場無預警響起時，全場觀眾瞬間歡呼沸騰，露出不敢置信的表情。

巨石強森登上台後先與觀眾互動，在對希爾李噴垃圾話，在伸出手指倒數開打時，被希爾李先抓住光頭一陣狂歐。接著巨石強森趁隙對希爾李使出「脊背炸彈摔」（Spinebuster），情勢瞬間扭轉。巨石強森對著倒地的希爾李，精準使出第二個招牌動作「人民肘擊」（People's Elbow），速速解決對手，為觀眾帶來短而精彩且回味感無窮的表演。

雖然這場回歸秀只是小試身手，但不僅現場炸鍋，影片下留言也跟著沸騰，「不敢相信真的發生了，已經過好久了」、「太棒了！巨石歡迎回來」、「WWE需要GOAT（史上最偉大）回歸」、「我的天，巨石的肌肉線條超炸裂！」