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郵局買「小農柚子整塊黑掉」挨轟！中華郵政：網路、窗口都可退換

▲▼消費者自郵局購買小農文旦，卻買到表皮不漂亮的柚子。（圖／讀者提供）

▲消費者自郵局購買小農文旦，卻買到表皮不漂亮的柚子。（圖／讀者提供）

記者李宜秦／台北報導

中秋連假將至，許多人會在佳節品嚐柚子，感受與家人團圓的快樂。然而有消費者抱怨，自中華郵政購買的小農種植柚子賣相不佳，怒指「真的很難看」。對此，中華郵政公司強調，若是在平台上購買就可在七天內退換貨，在窗口購買的話也可到原窗口退換。

不具名的消費者投訴，「中郵政商城賣的柚子賣相差又貴，什麼頂級正宗麻豆文旦，郵局找的小農有好好把關嗎？買來送人送禮，真的很難看，已經有人要退貨」。

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另有網友在臉書社團郵局郵政全民開講貼文，抱怨在中華郵政購買的柚子品質不佳，同時也貼出柚子的照片，圖中可見柚子皮疑似撞黑，表皮多塊呈現黑掉的模樣，網友痛批「這能吃嗎？請行銷收回吧！」

▲▼消費者自郵局購買小農文旦，卻買到表皮不漂亮的柚子。（圖／讀者提供）

▲中華郵政表示，若消費者對柚子有疑慮都可退換貨。（圖／讀者提供）

對此，中華郵政公司表示，若是消費者認為柚子品質或賣相不佳，都可以退換貨，在平台購買可在七天內退貨，若是在郵局窗口購買，也可到原窗口退換。

中華郵政公司表示，由於這次出貨量大，一次就是好幾千箱的柚子，因此有些品管出貨時可能未注意到，不過也已向當地郵局確認，雖然柚子表皮不漂亮，但果實絕對沒有問題，後續也將交代各單位再多加注意。

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