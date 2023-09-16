大直民宅塌陷逾一周　專家直言受災戶「難向建商求償」原因曝

▲大直民宅塌陷逾一周，專家直言營造廠雖然屬於建商投資的子公司，但法律上就是兩個獨立法人，受害民眾要向建商求償不易。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台北市中山區「基泰大直」建案，7日晚間因連續壁施工強度不足，造成鄰近民宅龜裂下陷，受災戶怒向建商求償。但雲林科技大學營建工程系名譽教授蘇南表示，營造廠雖然屬於建商投資的子公司，但法律上就是兩個獨立法人，受害民眾要向建商求償不易；前內政部地政司長王靚秀也直言，政府想設立建商法來管理規範，但阻力實在太大，迄今仍是空中樓閣。

逢甲大學土地管理學系日前舉辦「建築物瑕疵擔保責任與風險控管機制座談會」，學者專家紛紛提到近日發生的基泰大直建案造成民宅龜裂下陷問題。

▲逢甲大學土地管理系舉辦座談會，會中提及大直民宅塌陷案。（圖／記者游瓊華翻攝）



蘇南表示，基泰大直連續壁崩了，造成旁邊民房受損，按照民法這是營造廠的責任，即使今天福益營造廠就是基泰投資的，但建商和營造廠是兩個獨立法人，在這樣的風險隔離下，未來在法律攻防上基泰是起造人，也只是業主的身分，很難被追究責任；至於現在大家為何都要找建商，蘇南直白地說「因為基泰有58億元，反正錢賺得多，隨便你去罵。」

逢甲大學建築系講師、同時也是設計公司經理楊斯閔，則以921地震為例，表示當年台北震度只有四級，東星大樓因結構問題造成倒塌，造成87人死亡，經過土木鑑定與法院判決，倒塌主因為宏國建設偷工減料造成，最後宏國建設被判賠3.3億元，然而災民一毛錢都沒拿到，且重建之路辛苦又漫長，但建商目前卻還存在著，建議大家購屋前，從司法院網站或公共工程委員會，去查看建商或負責人過去的歷史。

王靚秀也舉例目前預售屋爭議問題多來自建商，但建商規範卻遲遲無法立法，主要就是反對力量太大，她除了呼籲適度對建商規範，從行政立法到人員懲戒，甚至可設一個營保基金，讓消費者知道有一個保障，同時不管建設公司大小，能讓每個從業人員都必須知道，在這個行業中要服從甚麼樣的倫理和良知。