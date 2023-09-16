桃園土地公出席馬國世界大伯公節　「張福德先生」率先登機

▲「與神同行」歡喜滿滿！（圖／黃進仕提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「與神同行」歡喜滿滿！桃園市桃園區雖是全桃園土地面積最小的行政區，但土地公廟的密度卻是最高，土地公(又稱福德正神或伯公)擁有廣大信眾，衍生厚實的土地公文化；信仰土地公虔誠的前龍鳳里長黃進仕代表桃園市土地公文化協進會，出席於馬來西亞舉行的第12屆世界大伯公節，臉書PO文分享和土地公「張福德先生」同行搭機情形。

黃進仕說，他目前也是桃園區龍安祠委員，此行和桃園市土地公文化協進會執行長陳正釗、中路宮溫麗芳委員、豐年宮汝志超委員參加於馬來西亞舉行的第12屆世界大伯公節，經過擲筊請示由桃園十五街土地公金身代表出席。

▲「張福德先生」安座機位。（圖／黃進仕提供）

為了讓土地公金身搭機舒適，協進會另外買了一張「張福德先生」的機票，一路由執行長陳正釗以紅揹巾、恭敬環抱土地公神像出發，抵達桃園機場格外顯眼，引人注目。一行人欲登機前，只聽廣播「來賓張福德先生、聽到廣播，請到A7登機門登機…」原來，航空公司尊重土地公文化，旅客登機時特地敬請「土地公張福德先生」第一位登機。

▲抵達亞庇機場受到大會工作人員熱情的歡迎。（圖／黃進仕提供）

航空公司除特別禮遇土地公伯優先進客艙，黃進仕說：空姐服務很熱誠，土地公安座後，空姊也雙手拜拜祈求航程平安；平安抵達亞庇機場受到大會工作人員熱情的歡迎，再驅車抵主辦地後，並將來自台灣桃園的土地公安座在砂巴兵南邦福德宮，土地公很開心一次就聖杯！

第12屆世界大伯公節昨、今(15、16日)兩天於馬國舉行，明、後年將分別由澳門、印尼主辦，桃園市土地公文化協進會理事長蘇家明全力爭取台灣桃園主辦。黃進仕說：桃園市推動土地公文化，幕後強力推手是未升格前的桃園市長蘇家明與其兄長蘇家永；在蘇前市的的大力催生下，桃園區的「土地公文化館」是全國首座，並持續舉辦17屆的土地公國際民俗藝術節活動，要讓桃園土地公文化，名揚國際。