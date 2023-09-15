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剩15分鐘登機「老婆堅持要買星巴克」　他果斷放生搭機閃人

▲機場，限制出境，機場，飛機，登機，行李箱，出國旅行。（圖／視覺中國CFP）

▲丈夫在登機門前等待許久，最後決定果斷放生妻子。（圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

外國一對夫婦搭機赴美探望女兒，眼看登機時間只剩下15分鐘，妻子卻堅持前往另一棟航廈買星巴克，最後果然趕不上。47歲丈夫因為妻子不聽勸而氣憤不已，於是決定獨自登機，就這樣把老婆「放生」在機場。

丈夫在網路論壇Reddit發文坦言，「和我老婆旅行不是一個非常好的經驗」，因為他做事井井有條，且通常都會提早完成，妻子梅格（Meg）正好相反，總是非常放鬆，一切順其自然。

轉機時，2人搭乘數班接駁車才抵達航廈，梅格卻突然說想喝咖啡。原PO提議到旁邊的小店舖購賣，並且說明星巴克太遠了、時間不夠，妻子卻堅持「我想要星巴克」，並堅稱能夠及時趕回來。

▲▼ 搭飛機,登機,候機室,出國,登機門。（圖／CFP）

15分鐘過去了，地勤人員不斷廣播，梅格卻仍不見人影，打了好幾通電話才接起來，並坦言自己卡在路上，因為搭乘接駁車的隊伍太長，還要等一下子。原PO焦急等到最後一刻，甚至哀求地勤人員再等幾分鐘，最後決定狠心放生，要求妻子購買下個航班的機票，到時候再會合。

原PO表示，自從探望女兒回家到現在已經超過1周，妻子仍在生氣、不願開口說話。他無助詢問網友「我是不是個渾蛋？」但鄉民一面倒力挺原PO，並且批評妻子自私，「天啊，這會把我搞瘋…她顯然沒辦法為自己的行為負責」、「身為一個會提早好幾小時到機場的人，這種行為真的讓人困惑」、「我會拖延一百萬件事情，但絕對會預留很多時間去機場。」

在後續更新中，原PO表示夫妻倆已經解決爭議，他們決定以後旅行都會分開買票、各自開車或搭Uber抵達機場，「她有自由去做一切想做的事，要不要準時抵達登機取決於她。她不是很滿意，但勉強同意了。」

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