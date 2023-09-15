登記前賴佩霞恐難棄美國籍 ？　媒體人酸：郭可能陷無人可換窘境

▲藝人賴佩霞將搭檔鴻海集團創辦人郭台銘投入總統大選參選資格連署活動。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘於昨（14日）宣布將由藝人賴佩霞擔任副手，共同攜手投入2024總統大選參選資格的連署活動。不料，消息才曝光不久，賴佩霞就遭揭露具有「美國籍」，而根據相關規定，「雙重國籍」者，無法登記成為總統 副總統候選人，對此，媒體人張禹宣今（15日）在臉書表示，賴佩霞恐怕是郭台銘手上「碩果僅存的一張好牌」，即便因為國籍放棄程序來不及而想換人，也可能面臨「無人可換的窘境」，並酸郭台銘雖是「跳票常客」，還是要學會「有志者事未必竟成」的道理。

張禹宣表示，現在不是郭台銘的good timing，而是bad timing。關於賴佩霞的雙重國籍問題，AIT表示「無法加快速度」協助放棄國籍，至少得要3個月的時間。換言之，賴佩霞要完成放棄美國國籍的申請程序，在11月20日登記之前絕對是趕不上的。

張禹宣分析，AIT不可能幫忙郭台銘的理由很簡單，美方本來就不希望郭台銘參選，幫助賴佩霞加速更會掉進介入他國內政（選舉）的爭議，被操作成支持參選替其背書，所以自然一切是按章程辦事。

而郭台銘之所以會落入這番田地，其實也非單純倒楣或者運氣背，張禹宣指出，從5月至今郭台銘從未有放棄參選的打算，「副手人選」一事肯定持續有在運作，真正的問題是「沒人點頭」。

張禹宣猜測郭台銘，眼見連署到期日一步步逼近，自知拖延一日就會削減一日氣勢，只能就手上現有的材料大鍋熱炒，才會「連最基本的背景調查都沒做」，趕在登記首日就急忙上菜。

張禹宣提到，現在「唯一一條路就是換人」，但郭台銘在14日的記者會將這條路卡死了。張禹宣說，郭台銘浩浩蕩蕩的召開記者會，且聲稱賴佩霞是「唯一且第一」的選擇，「即便『跳票常客』如郭董，要立即打臉昨日的山盟海誓還是稍嫌牽強」。

張禹宣還提到，賴佩霞恐怕是郭台銘手上「碩果僅存的一張好牌」，即便想換人也可能面臨無人可換的窘境，且當前這局面要再徵詢人也會更加困難，任何有節操的優秀人物都「不會願意當備胎」，更何況是「協助郭台銘連署登記的工具」。

張禹宣斷言，就算真的找到人選，也在時間內換人，正副元首之事豈能如同兒戲說變就變，就算真的登記也是「政治死亡」。並質疑，這是要如何跟外界解釋？要如何再召開一場記者會宣布？要如何說服這個第二人選是最好人選？都不可能擺脫為選而選，敷衍填空的印象。

張禹宣推斷，諸如上述的情境，皆只會再次強化「郭台銘參選的不正當性」與基於個人執念的私心。並在文末提醒郭台銘得要學會一個道理，「有志者往往事未必竟成」。