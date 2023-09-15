借20萬遇債主被押走　遇警察攔查...他跳車求助幸運獲救！

▲ 2嫌將欠債人楊男押上車，分別駕駛2部白色轎車，行經新莊重新堤外道。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

33歲陳男陸續借楊姓網友20多萬元後討不回，昨（14）日下午2時，陳在北市萬華巧遇楊男，陳男先拿走楊男皮夾內的1.7萬元，再與王姓友人合夥將楊押上車，2車2人行經新莊重新堤外便道時，陳姓債主見警方在取締，心虛將車停在路旁，楊男趁機跳車向警求救，2嫌遭逮後向警方表示「只是想嚇他」，警方偵訊後將全案依妨害自由罪嫌移送法辦。

據悉，楊姓男子無業，在網路上認識33歲陳姓男子後，陸續向他借貸20多萬元，卻遲遲不歸還，昨14日下午2時許，楊男在北市萬華昆明路上，遇上陳姓債主、36歲王姓友人。

▲ 2嫌被逮捕到案。（圖／記者戴上容翻攝）

陳嫌一見到楊男便問「要還錢沒？」楊男一句話都不敢說，陳於是拿走楊男皮夾中的1萬7千元現金，並與王男分別駕駛2部白色轎車，將楊男押上車。2車2人載著楊男，一路往樹林方向前進，行經新莊重新堤外便道時，2人見到新莊警方正取締違規大貨車，心虛暫停在路邊。

楊男見到警察急忙跳車，一路朝警方狂奔求救，而被取締的大貨車司機發現後，也連忙向警方示意「那邊有人跳車！」陳、王2嫌見狀趕緊將車開走，警方後續逮捕陳姓主嫌與王姓共犯到案，2人坦承載走楊男並搶走1.7萬現金，但他們表示「只是想嚇他」，警訊後依妨害自由罪嫌將2人移送法辦。