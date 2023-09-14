三星打造最強資安保護生態系　Knox Vault多層保障手機個資

▲ 三星安星金庫是你出門在外最佳行動保全。（圖／ETtoday）

記者樓菀玲／台北報導

在這數位化、網路普及的時代，消費者的數位行為已經滲透到日常生活的每一環節。不論是比價購物、社交互動，或是旅遊自拍分享，每一項行為都有可能讓我們的資料暴露在潛在風險中。這也意味著資訊安全成為顯學，更是現代人網路生活的必需條件。

強化手機安全性的 Knox Vault 安星金庫，在外旅遊也能保護你的隱私

三星 Knox Vault 安星金庫完美地結合了最先進的軟硬體技術，旨在提供使用者一個安全無虞的手機使用環境。當手機中偵測到高風險的 APP 時，它能夠即時介入，確保你的手機環境持續保持清潔。

更值得一提的是，Knox Vault 利用專屬的硬體晶片，加強了密碼和生物辨識的安全性，這意味著即使駭客試圖入侵你的手機，也難以突破 Knox Vault 的保護機制。

出國遊玩時，除了美食和景點，我們最在乎的就是網路連線品質與安全，不過在不熟悉的國度中，網路不穩或流量不足可能會嚴重影響我們的旅遊體驗，有了 Knox Vault 的多重裝置防護系統，時時刻刻都在偵測異常的連線或傳輸狀態。即使你連接到一個不安全的 Wi-Fi，Knox Vault 也能確保你的資料不會落入他人手中。

▲ Knox Vault超強技術可以保護你的資料安全。（圖／ETtoday）

三星打造最安全的行動支付，保護資料不被看光光

隨著區塊鏈技術的逐步普及，Knox Vault 更加入了這一先進技術，推出了私密分享功能。透過這一功能，使用者可以設定「資料有效時間」，分享的資料會在指定的時間後自動銷毀；此外，分享時的敏感位置資訊也可以被刪除，這大大增強了資料分享的安全性。

金融交易一直是駭客攻擊的主要目標，為此 Knox Vault 安全平台將所有支付資訊進行加密，並將三星的 Samsung Pay 打造成了當今市場上最安全的行動錢包，不僅確保了使用者的財產安全，也讓手機支付更加便捷。

三星 Knox Vault 安星金庫為廣大使用者在數位時代提供了全方位的保護，確保使用者的資料安全、交易安全，讓我們可以更加放心地享受數位生活的便利。

▲ 種種保護機制讓 Samsung Pay 更安全。（圖／ETtoday）

點我看更多 >>> http://pse.is/59l85y