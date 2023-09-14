　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三星打造最強資安保護生態系　Knox Vault多層保障手機個資

▲▼三星打造最強資安保護生態系　Knox Vault多層保障手機個資。（圖／ETtoday）

▲ 三星安星金庫是你出門在外最佳行動保全。（圖／ETtoday）

記者樓菀玲／台北報導 

在這數位化、網路普及的時代，消費者的數位行為已經滲透到日常生活的每一環節。不論是比價購物、社交互動，或是旅遊自拍分享，每一項行為都有可能讓我們的資料暴露在潛在風險中。這也意味著資訊安全成為顯學，更是現代人網路生活的必需條件。

強化手機安全性的 Knox Vault 安星金庫，在外旅遊也能保護你的隱私

三星 Knox Vault 安星金庫完美地結合了最先進的軟硬體技術，旨在提供使用者一個安全無虞的手機使用環境。當手機中偵測到高風險的 APP 時，它能夠即時介入，確保你的手機環境持續保持清潔。

更值得一提的是，Knox Vault 利用專屬的硬體晶片，加強了密碼和生物辨識的安全性，這意味著即使駭客試圖入侵你的手機，也難以突破 Knox Vault 的保護機制。

出國遊玩時，除了美食和景點，我們最在乎的就是網路連線品質與安全，不過在不熟悉的國度中，網路不穩或流量不足可能會嚴重影響我們的旅遊體驗，有了 Knox Vault 的多重裝置防護系統，時時刻刻都在偵測異常的連線或傳輸狀態。即使你連接到一個不安全的 Wi-Fi，Knox Vault 也能確保你的資料不會落入他人手中。

▲▼三星打造最強資安保護生態系　Knox Vault多層保障手機個資。（圖／ETtoday）

▲ Knox Vault超強技術可以保護你的資料安全。（圖／ETtoday）

三星打造最安全的行動支付，保護資料不被看光光

隨著區塊鏈技術的逐步普及，Knox Vault 更加入了這一先進技術，推出了私密分享功能。透過這一功能，使用者可以設定「資料有效時間」，分享的資料會在指定的時間後自動銷毀；此外，分享時的敏感位置資訊也可以被刪除，這大大增強了資料分享的安全性。

金融交易一直是駭客攻擊的主要目標，為此 Knox Vault 安全平台將所有支付資訊進行加密，並將三星的 Samsung Pay 打造成了當今市場上最安全的行動錢包，不僅確保了使用者的財產安全，也讓手機支付更加便捷。

三星 Knox Vault 安星金庫為廣大使用者在數位時代提供了全方位的保護，確保使用者的資料安全、交易安全，讓我們可以更加放心地享受數位生活的便利。

▲▼三星打造最強資安保護生態系　Knox Vault多層保障手機個資。（圖／ETtoday）

▲ 種種保護機制讓 Samsung Pay 更安全。（圖／ETtoday）

點我看更多 >>> http://pse.is/59l85y

 
ET快訊
手搖飲「最胖配料Top8」甜又油！　珍珠排第6

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Aerix一體式音響DUET MK3在台亮相　木紋美學打造360度沈浸音場

三星打造最強資安保護生態系　Knox Vault多層保障手機個資

華為2新機「王者歸來」中國上市秒賣斷貨　分析：衝擊蘋果市占率

iPhone 15怎麼買划算？各通路活動、優惠一次看

iPhone 15系列吸睛　台灣大：預計銷售成長1成

特地飛日本買iPhone　回台用「拍照可以靜音」！原因曝光

全新iPhone 15保護殼有缺點　蘋果：介意別買

一文秒懂！iPhone 15減壓入手　3大電信資費比一比

iPhone 15預購3分鐘額滿！中華電信資費方案出爐　舊換新再折2000元

iPhone用5年↑沒修過　果粉點名「2機型」：連電池都沒換過

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地　倒第2次土方才發現

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

北市某高職學生鬥毆！　持「乾粉滅火器狂噴」釀19人送醫

撐傘婦闖紅燈「撞車倒地」　休旅車驚險急閃險輾過她

「外星人」曝光？墨西哥國會公開2具遺骸　專家：非地球物種

賴佩霞致詞哽咽落淚　「只有經濟穩定年輕人才敢想像成家立業」　

台北市又有天坑！　大同區赤峰街現大洞

Aerix一體式音響DUET MK3在台亮相　木紋美學打造360度沈浸音場

三星打造最強資安保護生態系　Knox Vault多層保障手機個資

華為2新機「王者歸來」中國上市秒賣斷貨　分析：衝擊蘋果市占率

iPhone 15怎麼買划算？各通路活動、優惠一次看

iPhone 15系列吸睛　台灣大：預計銷售成長1成

特地飛日本買iPhone　回台用「拍照可以靜音」！原因曝光

全新iPhone 15保護殼有缺點　蘋果：介意別買

一文秒懂！iPhone 15減壓入手　3大電信資費比一比

iPhone 15預購3分鐘額滿！中華電信資費方案出爐　舊換新再折2000元

iPhone用5年↑沒修過　果粉點名「2機型」：連電池都沒換過

利比亞洪災恐破2萬死「預警應變皆失靈」　UN：大多死傷原可避免

賴佩霞「哈佛學歷」是短期課程非正式學位　恐難列入選舉公報

「伊藤潤二」主題餐酒恐怖再臨　餐點附鏟子把富江挖出來

電影學TOEIC 芭比的動人獨白

孫子坐摺疊桌下秒斷掉　阿公沒關心反直接笑瘋

相關新聞

年輕人愛旅遊網購　重視行動資安

年輕人愛旅遊網購　重視行動資安

對 Z 世代新鮮人來說，網路購物已經成為日常生活的一部分，然而這種便利性也伴隨著隱藏的危機，相關資安危機事件不斷增加，手機資安成為人們關注的焦點。

比台積電更慘！韓媒：半導體供應鏈重整　三星、海力士重傷

比台積電更慘！韓媒：半導體供應鏈重整　三星、海力士重傷

三星CP值SE系列曝光　外媒：有四種顏色可選

三星CP值SE系列曝光　外媒：有四種顏色可選

用科技拉近距離！中秋數位團聚新體驗

用科技拉近距離！中秋數位團聚新體驗

行動資安風險四大重點一看就懂

行動資安風險四大重點一看就懂

關鍵字：

三星Samsung

讀者迴響

最夯影音

更多
超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元
藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地　倒第2次土方才發現

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地　倒第2次土方才發現

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面