美軍火商諾格「2024挹注1億美元」　助台灣強化國防供應鏈

▲美國軍火廠商諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）副總裁暨全球商務發展官史蒂芬．歐布萊恩（Stephen O’Bryan）。（圖／翻攝自Northrop Grumman官網）



文／中央社

美國軍火商「諾斯洛普格魯曼」副總裁暨全球商務發展官史蒂芬．歐布萊恩，今天在國防展與媒體訪談時表示，2024年將挹注1億美元，強化及發展台灣國防供應鏈，並試圖讓台灣成為諾格全球供應鏈一環。

2023台北國際航太暨國防工業展今天至16日在台北南港展覽館登場，規模除了是歷屆之最，美國在台協會（AIT）更首度統籌41家美國企業參展；此外，諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）等大廠也與會。

諾斯洛普格魯曼（簡稱諾格）日前已在台灣設立辦事處，同時在這次國防展首度與媒體訪談，曾任美國海軍F-18飛官的副總裁暨全球商務發展官史蒂芬．歐布萊恩Stephen O’Bryan，及服役於空軍21年、曾派駐華府台北經濟文化代表處軍事代表團3年的諾斯洛普台灣執行長黃思勳（Fisher Huang）與會。

歐布萊恩指出，諾格目前正在改變全球布局，而他來到台灣的第一件事就是兌現與台灣的承諾，包括與國防部及相關企業合作，因此歐布萊恩也宣布，將兌現第2個承諾，也就是在2024年挹注1億美元，藉此強化及發展台灣國防供應鏈，並試圖讓台灣成為諾格全球供應鏈中的一環，且此為持續性計畫，視相關狀況後調整後續年度金額。

歐布萊恩指出，黃思勳在接下來數月間，將會了解台灣國防產業需求與相關技術，同時與經濟部等單位磋商；2024年後，諾格的另一個團隊將來到台灣，執行更精密、更高階的合作意向書。

黃思勳表示，諾格與台灣是長年的合作夥伴，例如捍衛台海領空數十載的F-5E戰機，便是1973年由諾格授權航空工業發展中心（現為漢翔公司）生產；此外，目前空軍現役的E-2K預警機也是諾格產品，而近期升級後F-16V（Blk20）中的主動電子掃描陣列雷達（AESA），同樣由諾格公司所研製。

黃思勳指出，2024年挹注的1億美元，是盼望讓台灣本土產業成為諾格全球供應鏈的一環，無論是高教機、無人機、衛星甚至著眼的空軍下一代戰機（ADF）都可以是合作對象，且諾格也有足夠的技術與系統支持，「可以技術移轉就技術移轉，不能的話就販售產品」。

黃思勳表示，有些國軍無法籌獲的品項，就不要去想太多；但也不要落後科技，因此「軍民合作」不僅相當重要，在國外也是採此模式進行。

針對無人機應用與發展，黃思勳指出，這方面有太多的面向可以合作，但「反無人機」更是重要課題，包括重要的禁航區、針對重要人員目標防護區域預警等，美軍均已採購相關品項，也盼藉此將這些科技引進台灣。

諾格為全球知名軍火商，其相關產品有RQ-4全球鷹無人機、F-5戰機、F/A-18大黃蜂式戰機、E-2空中預警機、F-14熊貓式戰機、AESA雷達等。