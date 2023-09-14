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「兩蔣日記原件」歷經10年跨海爭訟　今返台！10月出版蔣中正日記

▲▼「兩蔣日記原件」今天清晨返抵國門，並於中午送回國史館。（圖／國史館提供）

▲「兩蔣日記原件」今天清晨返抵國門，並於中午送回國史館。（圖／國史館提供）

記者陶本和／台北報導

兩蔣日記原件及許多兩蔣時代之資料文件，計59箱，於14日返抵桃園機場，經由國史館人員點收後在中午順利回到國史館，歷經10年的跨海爭訟，終於讓這批總統文物回到台灣。

國史館表示，兩蔣文物，包括蔣介石1917年至1972年的日記以及蔣經國1937年至1979年的日記正本，此外有日記鈔本與影印本、家書、手稿、函電、隨扈日記、總統親批文件及外交電文與微縮膠捲等，是國家珍貴財產，也是研究中華民國史與台灣史極重要且不可或缺的史料之一。

國史館指出，由於這批珍貴文物涵蓋非總統任職期間，所有權爭議有待釐清，且蔣家繼承人眾多，文物所有權之爭自2013年開始由美國加州法院審理，2015年國史館主張中華民國法院（法律）更適合審理本案，美國法院即裁定暫停美國訴訟，將訴訟移回台灣。

國史館表示，歷經2020年台北地方法院判決及2022年高等法院判決：兩蔣總統任職總統期間文物與相關政府機關檔案資料及蔣方智怡捐贈微縮膠捲屬國有財產，判歸中華民國所有，並由國史館管理，非總統任期文物由蔣家家屬公同共有。

▼「兩蔣日記原件」今天清晨返抵國門，並於中午送回國史館。（圖／國史館提供）

▲▼「兩蔣日記原件」今天清晨返抵國門，並於中午送回國史館。（圖／國史館提供）

國史館指出，訟案再由美國加州法院賡續審理，隨著蔣家家屬陸續捐贈文物權利給國史館，美國加州法院於2023年7月11日最終判決，所有寄存在史丹佛大學的兩蔣文物全部歸國史館所有，史丹佛大學須在命令生效後60天內（即9月11日）將文物交還國史館運回台灣；其間雖有最後1位訴訟當事人陳忠人先生向美國第九巡迴法院提起上訴錄案，成了意外的插曲，但美國加州法院依然裁定不變更所有文物運回台灣的執行命令。

國史館指出，9月11日文物如期離開史丹佛大學，9月13日離開舊金山機場，飄洋過海，今天（9月14日）清晨安抵國門，中午12時18分順利返抵國史館，完成歷史性任務。

國史館強調，訴訟標的，有關非任職總統期間文物原屬全體繼承人所有，國史館由衷感謝蔣方智怡女士及蔡惠媚女士（含家人）與蔣孝章女士在呂芳上、吳密察前館長的任內無償捐贈文物權利；丘如雪女士、蔣孝嚴先生（含家人）及蔣友梅女士在陳儀深館長任內無償捐贈文物權利，終能使兩蔣文物完整保存在國史館。

國史館表示，接管這批文物後，將依法公告目錄清單，並規劃今（112）年10月底與民國歷史文化學社出版第一批蔣中正日記（1948-1954年），預計今年底出版蔣經國日記（1970-1979），並陸續將文物數位化，儘速開放各界研究應用，滿足各界殷殷企盼。

▼「兩蔣日記原件」今天清晨返抵國門，並於中午送回國史館。（圖／國史館提供）

▲▼「兩蔣日記原件」今天清晨返抵國門，並於中午送回國史館。（圖／國史館提供）

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