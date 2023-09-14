開麥拉倫超跑未繫安全帶！他不滿被攔狂跳針　警開11500元罰單

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋警分局後埔派出所員警在執行巡邏勤務時，發現一部McLaren麥拉倫超跑駕駛未繫安全帶，員警立即要他停靠路邊接受攔檢，但男駕駛情緒激動不願配合下車盤查，最後員警呼叫支援，並對駕駛「未繫安全帶」及「違反處罰條例，不聽勤務人員制止」，分別開出1500元及10000元罰鍰，共11500元。

▲王男未繫安全帶被攔下，還不滿說我沒違法 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，13日下午4時許，32歲王姓男子開著新車價破千萬的McLaren麥拉倫超跑，行駛在新北市板橋區館前東路，但他未繫上安全帶，被板橋警分局後埔派出所員警騎警用機車巡邏時發現，立即要求他停靠路邊接受攔檢「請打到空檔，拉手煞車」。

未料王男相當不滿，一直跳針講「先讓我把車停好」、「我沒有違法，你要幹嘛？」，員警回「你沒有繫安全帶，我依法對你做攔查」，但王男情緒相當激動，甚至不願下車配合盤查，最後員警呼叫支援警力到場，王男才下車，警方依道交法第31條「未繫安全帶」開罰1500元罰鍰，另道交法第60條「違反處罰條例，不聽勤務人員制止」開罰10000元罰緩，共11500元。

▼員警騎機車將麥拉倫超跑攔下 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼員警在路邊對王男進行盤查 。（圖／記者陳以昇翻攝）