▲民眾黨主席柯文哲出席第三方檢舉平台簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨近期染黑、染黃爭議連環爆，衝擊民眾黨總統參選人柯文哲選情，使柯文哲13日與「勤業眾信」合作，成立外部第三方平台，讓黨員可以透過匿名方式，檢舉有爭議的黨職人員；但事隔不到24小時，「勤業眾信」14日上午宣布終止委任關係。對此，民眾黨稍早發表7點聲明，表示勤業受到民進黨、側翼的誤導抹黑，壓力極大。

【民眾黨聲明全文】

針對勤業眾信14日發出聲明，片面解約與民眾黨簽訂的「第三方檢舉平台」一事，民眾黨感到錯愕與遺憾，相關聲明如下：

1. 勤業眾信之前在民進黨me too事件後，積極聯繫本黨，提供第三方檢舉平台的制度與方向，本黨非常感謝該企業的熱心協助。

2. 外部第三方檢舉平台可以一年365天、一天24小時收件，依照檢舉人提供的事證做初步篩檢調查，再依程度、風險與急迫性做分類，即時通報，並將處理結果回覆檢舉人。不管是黨職人員涉及不法、貪污、暴力、性騷擾等問題，皆會定期警示，限期處理的方式「防腐」，並做到保護舉報者，避免類似之前民進黨爆發性騷卻被高層吃案狀態。

3. 本黨傳出地方黨職人員涉及黑道等爭議事件後，我方與勤業眾信多次討論可以藉由此平台做到「防腐」的想法，希望協助推廣第三方平台機制，商議開記者會對外宣告，也讓黨員廣知有此舉報管道。

4. 9/12新聞曝光後，勤業眾信受到極大壓力，連記者會也無法出席，今日(9/14)上午更緊急召開會議決定解約。

5. 事實上，昨日記者會後，民進黨及其側翼就不斷誤導抹黑，此外部檢舉單位是「柯文哲的東廠」、「只有總機與轉接等功能」，不如側翼名嘴云云，使勤業眾信承受極大壓力。

6. 我們完全能夠體諒勤業眾信遭內外夾殺的壓力，卻也遺憾在台灣這樣的「民主國家」，企業難逃政治力的宰制，更讓第三方檢舉平台的美意與制度化遭到扼殺。

7. 然而，從6月份開始接觸，7月簽約以來，我們仍然獲得了非常珍貴的經驗，感謝勤業眾信的協助，第三方平台更多元、透明、順暢的監督管道，仍是台灣民眾黨矢志不移的方向。