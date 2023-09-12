國6驚見大輪胎滾動！聯結車一度故障仍硬開　遭攔停才知闖禍

記者高堂堯／南投報導

一台半聯結車11日晚間行經國道6號，一顆碩大的輪胎突然自車身脫落，在路面滾動，嚇壞多輛後車駕駛，有熱心駕駛驅車上前攔停，該半聯結車駕駛才知闖禍；國道警方初步瞭解為該車輪軸斷裂導致輪胎脫落，依法最高可開罰6000元。

▲聯結車輪胎脫落滾上國道6號路面，嚇壞多輛後車駕駛。（圖／翻攝「記者爆料網」，下同）

該名現場目擊的駕駛人於網路社群分享當時的行車紀錄器畫面：昨日晚間9時許，車輛在國道6號朝西行駛至21.5公里處，前方一部半聯結車拖車輪胎突然脫落、在2線車道間朝後東滾西彈才倒在路面，後車嚇得不是立刻減速打雙黃燈示警，就是急轉車頭閃避，目擊駕駛人隨後於國姓交流道前以喇叭示意該營業半聯結車停車處理。

▲聯結車輪胎脫落滾上國道6號路面，後車急忙打雙黃燈或轉頭閃避。（圖／翻攝「記者爆料網」）

國道警察七隊指出，巡邏車其實於事發前的8時27分，就在國道6號西向22公里處發現該半聯結車故障停於路肩（引擎過熱），員警也於後方協助警戒，等到9時許，該名駕駛表示引擎溫度已有下降、可繼續行駛，隨後駛離；未料巡邏車前腳剛離去，後腳就於西向21.5公里處發現該半聯結車拖車脫落的輪胎，立即於後方警戒並設法排除該掉落輪胎下國姓交流道，經查該車疑似因輪軸斷裂致輪胎脫落於車道。

國道警察七隊針對該車違規部分，依《道路交通管理處罰條例》第30-1條舉發，可處1000至6000元罰鍰，並呼籲駕駛人平時做好車輛定期保養，上路前檢查車況，若行進中發現有異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理。