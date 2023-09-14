卡努風災計156戶民宅受損　許淑華偕慈善宮訪視受災戶安置情形

▲南投縣長許淑華偕慈善宮訪視卡努風災受災戶安置情形。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

8月初卡努風災重創仁愛鄉，超過150戶房屋受損，南投縣政府針對房屋已無法居住或修繕期間無可安置場所之受災戶，媒合埔里鎮北梅及南光新社區等2處921平價住宅，提供短期安置方案，共安置7戶災民，1戶為民間善款支應，另6戶為南投市慈善宮捐助，祈望在社會各界溫暖支持下，助其快速重建家園。

南投縣長許淑華13日下午偕同慈善宮主黃李濟和主委李轂摩、仁愛鄉長江子信，前往北梅社區訪視卡努受災安置戶、瞭解生活現況，除發放慰問金20萬元及中央賑助金60萬元給精英村罹難林姓農民家屬，也致贈感謝狀給慈善宮；慈善宮並捐助喪葬補助費3萬8300元，南投縣食（實）物銀行也捐贈物資給安置戶。

許淑華說，經縣府與公所初步複查，目前計有156戶房屋在卡努風災時有受損情形，部分受損房屋經修繕後即可重新入住，部分房屋無法重新修繕入住，北梅新社區共計安置5戶，南光新社區共計安置2戶，住宅內所提供基本生活必須設備。

黃李濟表示，慈善宮在卡努風災後第一時間就聯繫縣府，希望捐贈物資幫助仁愛鄉民，因受災戶家中家電、家具多已毀損，捐贈60萬元供北梅新社區6戶安置戶購置家電、家俱所需；江子信也表示，災後清理家園、災民安置及重建工作仍千緒百端，有許多問題需要中央及縣府協助解決，公所會持續溝通協調，以從寬、從速原則讓重建更快更順利。

許淑華指出至9月初，縣政府卡努風災善款共計4464餘萬元，物資計有飲用水、白米、泡麵、罐頭、奶粉等28噸民生用品，至9月6日已將全數捐助物品發送完畢；對受災戶需求，縣府也會審慎研議合宜方案，仁愛鄉復健及重建部分，會與公所協力向中央申請經費從速推動。