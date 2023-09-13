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社會 社會焦點 保障人權

革龜擱淺恆春死因曝！　誤吞4m魚線「消化道扭轉」無法進食虛弱亡

▲圖1.112年7月4日於墾丁萬里桐潮間帶擱淺革龜(墾丁國家公園管理處郭筱清提供)。（圖／海保署提供）

▲2023年7月4日於墾丁萬里桐潮間帶擱淺革龜。（圖／海保署提供）

記者吳奕靖、陳宏瑞、劉人豪／高雄報導

7月4日下午3點，屏東縣萬里桐海域潮間帶，有民眾發現擱淺活體革龜，民眾立刻通報海巡人員，並會海巡人員合力將牠抬到海生館治療，但仍於5日上午6點53分不幸死亡，經解剖後發現，死亡革龜胃內無食物，腸道內有2條總長達425公分的魚線，造成下消化道打摺、扭轉無法正常蠕動，推測革龜為誤食魚線，導致消化道病變，多日無法進食而虛弱死亡。

▲圖2.X光拍攝腸道有金屬物，經確認為轉接環(如圖上黃色圈)。（圖／海保署提供）

▲X光拍攝腸道有金屬物，經確認為轉接環(如圖上黃色圈)。（圖／海保署提供）

海洋委員會海洋保育署表示，這隻革龜背甲曲線長115.5公分、體重130公斤，經解剖從性腺判斷為未成熟的公革龜。解剖時發現從食道到胃都未發現任何食物，但消化道有不正常扭曲現象，經X光照射，發現在接近消化道末端有金屬物質。

革龜體內有一魚線由胃至大腸貫穿腸道 (腸道總長度666公分)，經量測魚線有兩段，共計425公分，魚線已存在一段時間，隨著腸胃蠕動而嵌入腸道黏膜面，導致腸道黏膜面潮紅出血和水腫，無法消化吸收，長期未進食，體內多處脂肪漿液性萎縮。

▲圖3.革龜體內的魚線及轉接環(金屬物質)。（圖／海保署提供）

▲革龜體內的魚線及轉接環(金屬物質)。（圖／海保署提供）

海保署提醒，漁民作業或民眾進行垂釣活動時，應將魚線收妥不隨意丟棄，廢棄魚線可能因附著生物，容易導致海龜誤食，對海龜造成不可逆的傷害，且當海龜死亡屍體腐敗後，魚線仍然會對其他海洋生物造成傷害。

▲圖1.112年7月4日於墾丁萬里桐潮間帶擱淺革龜(墾丁國家公園管理處郭筱清提供)。（圖／海保署提供）

▲魚線有兩段，共計425公分。（圖／海保署提供，下同）

海保署呼籲，若民眾發現擱淺或需要救援的海龜，應趕快撥打海巡「118」專線或通知所在縣市海洋保育主管單位，儘可能提供詳細發現地點、時間及描述動物狀況，才能讓海保救援網MARN專業團隊在最短時間內前往救援，協助海龜更有機會平安健康重回大海。另外，也可參照海保署出版的海洋野生動物互動指南-「釣到海龜怎麼辦」摺頁，歡迎民眾下載使用。

▲圖1.112年7月4日於墾丁萬里桐潮間帶擱淺革龜(墾丁國家公園管理處郭筱清提供)。（圖／海保署提供）

▲圖1.112年7月4日於墾丁萬里桐潮間帶擱淺革龜(墾丁國家公園管理處郭筱清提供)。（圖／海保署提供）

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