台灣iPhone15漲價比美國貴！果粉哭哭　這款漲2500元最多

▲iPhone15 Pro 售價出爐。（圖／蘋果官網）

記者蕭文康／台北報導

蘋果正式發表iPhone15系列手機，美國訂價和前代相同並未調整價格，美國iPhone 15起跳價799美元，iPhone 15 Plus起跳價899美元，iPhone 15 Pro起跳價999美元，iPhone 15 Pro Max起跳價1199美元。不過，台灣官網公布價格，iPhone 15和iPhone 15 pro 調漲2000元、iPhone 15 Plus調漲1000元、iPhone 15 pro max更調漲2500元，最高來到58900元，號稱蘋果史上最貴手機。

台灣蘋果官網目前公布iPhone 15系列起跳售價分別為：iPhone 15：2萬9900元、iPhone 15 Plus：3萬2900元、iPhone 15 Pro：3萬6900元、iPhone 15 Pro Max：4萬4900元。

不少果粉對於台灣售價比前一代調漲在網路上不斷哀號抱怨，但據法人和通路商分析，由於新台幣和去年相比略為貶值，若以去9月美元兌台幣匯率在31.8元和今天32.04元相比約貶值了0.72%，但若以2022年平均匯率每美元等於29.78台幣，則貶值幅度更高，因此今年蘋果官方公布的新手機比去年售價較為昂貴。