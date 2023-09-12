中埔警社區基層治安座談會　宣導反詐騙反賄選

▲中埔分局在裕民社區活動中心與社區民眾治安座談 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升民眾自我防衛意識，降低被詐騙的可能性，中埔分局中埔派出所日前邀請地方學者及專家現場分享家暴、詐騙及反賄選之訊接受民眾提問。讓警方能進一步了解民眾的需求，展現維護治安的決心，現場氣氛相當熱絡。





▲ 中埔分局中埔派出所沈琮閔所長為民眾講解相關業務 。（圖／記者翁伊森攝）

中埔分局及轄下中埔派出所於日前於中埔鄉裕民社區活動中心舉行治安座談會，邀請嘉義地檢署楊騏嘉檢察官、南華大學趙家民，縣府講師蔡駿傑與轄內社區民眾分享最新詐騙手法及防詐觀念，現場並接受民眾提問。讓警方能進一步了解民眾的需求，展現維護治安的決心，現場氣氛相當熱絡。

中埔派出所所長沈崇閔於座談會中邀請分局相關業務承辦與民眾就轄區治安、交通狀況，發掘治安死角與民眾交流意見，也透過簡報與圖卡，讓民眾認識現今詐騙的各種手法及情境，提醒大家接到電話(簡訊)時冷靜思考，避免遭詐騙集團話術誆騙。尤其切勿聽信傳言或抱持一夕致富的心態，避免造成財務損失，甚至以身試法而身陷囹圄。

中埔分局表示，藉由治安座談直接面對面方式，凝聚警民對治安與交通工作共識，提升全民預防犯罪警覺，減少被害。「警力有限，民力無窮」，分局未來將持續結合金融機構及超商業者，對疑似遭到詐騙民眾關懷提問，以社區警政的方式一同為阻詐把關，識詐部分也會擴展宣導層面，提醒民眾提高警覺，避免受騙上當