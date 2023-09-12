巴西蛋4個月還在賣　農業部：現在市面上的都安全「可放心食用」

▲農業部次長陳駿季說明巴西蛋效期。（圖／農業部提供）

記者楊惠琪／台北報導

超思公司進口巴西蛋爭議不斷，台農蛋品因誤標效期今（12日）宣布全面下架回收。農業部次長陳駿季表示，巴西雞蛋是在5月25日至5月27日間進口，有效期間是在9月24日至9月27日間，也就是目前市面上的所有的巴西雞蛋都是合格，安全在有效期間之內。

陳駿季表示，這次雞蛋進口專案從不同的國家進口雞蛋，都會根據當地的雞蛋包裝廠、集貨廠、以及運輸條件而有所不同，以巴西進口的雞蛋來說，有效期間是120天，有效期間是在9月24日至9月27日間，因此目前市面上的所有的巴西雞蛋都是合格的，都在安全有效期間之內。

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針對台農蛋品標示錯誤部分，陳駿季說，業者今天已經主動下架回收，食藥署在昨天也派員了解，相關的結果應該會在今天公布。

針對外界質疑，進口蛋洗選效期與國產洗選雞蛋一樣，效期都是一個月。陳駿季澄清，進口蛋經過洗選後的有效日期，完全依照原來來源牧場的有效期限為主，而這個有效期限的標準，會在進口蛋進到台灣時，衛福部食藥署所發給的食品輸入許可中清楚標示。

陳駿季說，巴西進口蛋與其他國家進口的雞蛋，每一批都有效期的標示，業者取得蛋品後，不管什麼時候進到洗選場，有效期限都要根據來源廠所核定的日期來標示，他並強調，目前是巴西進口的雞蛋都在有效期限內，請民眾放心食用。