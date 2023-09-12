巴西蛋效期只到9月底「洗選後變10／5」　專家批：農業部瞎扯蛋

▲巴西蛋原本效期只到九月底，經過洗選後竟變成10月5日。（圖／翻攝自Facebook／Linbay好油）

記者楊惠琪／台北報導

巴西進口蛋再爆爭議！農業部日前指，巴西進口蛋效期120天，最後一批是5月30日裝船，推算保鮮期只到9月底；但通路上竟出現效期到10月5日的巴西蛋，農業專家痛批，農業部只會忙著幫超思解釋，卻沒做好把關工作。

農業專家「Linbay好油」林裕紘指出，根據農業部出示的巴西雞蛋發票，載明「shelf life 110 days」，農業部卻說120天是安全的，「這已經不是超思，而是超譯了吧？」

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林裕紘說，農業部出來擔保巴西雞蛋可以保存120天，在台灣清洗後重新包裝可以30天根本就是瞎扯蛋！雖然台灣本產的雞蛋洗選後保存期限是一個月，但這種飄洋過海經過好幾個月的進口雞蛋，經過長時間冷藏後、再清洗回常溫後販賣，怎麼可能跟本產的一樣？

他認為，進口雞蛋的保存期限當然要依照市售包裝食品有效日期評估指引去做，但必須包含分析食品劣變的因子、選擇評估產品品質或安全性的方法、擬定有效日期的評估計畫、執行有效日期評估計畫、依據最先發生變化至不可接受程度的指標，決定有效日期、依據運輸與展售端對保存期限影響，修正有效日期等。

農業部畜牧司副司長李宜謙說明，這批巴西進口蛋先經過洗選，再噴膜保護處理，所以可以存放120天，抵台後交由洗選業者處理，依慣例製造日期就是洗選日期，所以製造日期印9月5日沒有問題，至於該批進口蛋明明只能到九月底，卻標示10月5日到期，則要看是否違反食藥署相關規定。