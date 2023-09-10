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新北濕地藝術季10／14日開展　「匯聚」構築環境永續共好能量

▲新北濕地藝術季10／14日開展。（圖／新北市高灘處提供）

▲2022新北藝術季作品「牛汶水」。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2023新北濕地藝術季」即將於10月14日盛裝登場，藝術作品於板橋新月橋下新海二期人工濕地展出，關心環境永續和對藝術創作有興趣的朋友們，您千萬不能錯過，請與我們一起走進濕地，創造地方記憶，今年匯集多國藝術家的創作能量，凝聚地方群眾的力量，呈現「匯聚」主題意涵，新北市政府高灘處邀請市民朋友一同來聚，共享濕地生生不息的藝術風光。

由高灘處主辦的「新北濕地藝術季」今年已邁向第5屆，本次以「匯 聚」為主題。「匯」意旨大漢溪與新店溪交會的過程中，隨時間推移，物質、資訊與能量源源流動傳遞，建構出生活的樣貌和文化的縮影。「聚」則代表著地方民眾與濕地的交融，與生活中鄰近河川展開溝通，逐步構築使人與環境永續共好的關係及能量。

▲新北濕地藝術季10／14日開展。（圖／新北市高灘處提供）

▲2023藝術家搭船體驗。

高灘處長張修銘表示，今年特別邀請墨西哥- Lua Rivera、日本- 藤井芳則、馬來西亞- 張國耀、以及國內知名藝術家李蕢至、顏椀君、葉佩如、舞蹈生態系創意團隊Dancecology等，運用濕地自然素材進行創作，展現濕地的價值與藝術，引領大家感受國際級的新視野。

藝術季策展人吳思儒說，本次主視覺以自然生態為主要設計概念，並強調人與環境之間的關係，可反應人文與生態永續相關議題。另主視覺元素 透過寫實的油畫表現，運用具有流動感的線條勾勒出白鷺絲的外形和兩條河流，並以明亮和諧的色彩表現豐富的人文風貌和生物多樣性，象徵即使擁有各自的色彩，只要點滴匯聚，便能成就完整的生命，形成生態棲息地及在地生活空間。

▲新北濕地藝術季10／14日開展。（圖／新北市高灘處提供）

▲藝術家葉佩如與板橋金華里民垢圖共創記錄。

高灘處表示，希望透過濕地藝術季的知識轉譯、體驗感受和創作感知等多重價值的傳遞，讓民眾對濕地有不一樣的想像和認識，讓大家更落實環境的保護與珍惜。相關資訊請上「新北市政府高灘地工程管理處」官網、「大漢溪濕地生態廊道服務中心」臉書粉專，如對本活動有任何問題，請電洽詢景澤創意02-2371-4597，簡小姐。

▲新北濕地藝術季10／14日開展。（圖／新北市高灘處提供）

▲▼新莊文衡里王慶順里長提供大漢溪老照片。

▲新北濕地藝術季10／14日開展。（圖／新北市高灘處提供）

▲新北濕地藝術季10／14日開展。（圖／新北市高灘處提供）

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