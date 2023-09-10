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千名免費互動課程！桃園青創嘉年華9／9登場　打造五大體驗展區

▲桃園青創嘉年華9/9-10登場打造五大體驗展區

▲桃園青創嘉年華9/9-10登場打造五大體驗展區。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「112年桃園青創嘉年華」9、10日兩天在桃園藝文廣場登場，以「Let’s Go 科技力顯記」為主題，集結桃園和雙北等縣市青創團隊，逾60個展攤，共同打造「SDGs主展區」、「XR及電競電玩展區」、「AI 機器人展區」、「文創職人與地方創生展區」以及「暖心創客展區」等五大體驗展區，歡迎大小朋友一起來感受桃園青創團隊的能量及創意。

▲桃園青創嘉年華9/9-10登場打造五大體驗展區

副市長王明鉅9日由青年局長候佳齡陪同出席開展活動表示，讓桃園青創團隊被更多人看見，市府規劃讓青創團隊在市府所屬的場館中，展現手藝、作品、技術及創意，相信大家對於桃園青創團隊的表現會很有感，看見不一樣的能力與十足的創意，期盼藉此讓桃園的青創團隊越來越蓬勃發展。

▲桃園青創嘉年華9/9-10登場打造五大體驗展區

▲「文創職人與地方創生展區」由米整合行銷推出的創異醬料。（圖／李易達提供）

青年局長侯佳齡表示，「2023桃園青創嘉年華」於9月9日至10日連續兩天上午10時至下午5時，於桃園藝文廣場盛大登場，除邀約青年局所屬青創團隊參與外，更突破地域限制，連線北北基優質團隊及企業，打造出五大體驗展區，超過 60 個展攤、千名免費互動課程及精彩舞台演出。

▲桃園青創嘉年華9/9-10登場打造五大體驗展區

主展區以「SDGs13 氣候行動」作為主題，倡議保護地球氣候行動；「XR及電競電玩亮點展區」讓民眾挑戰 Switch電玩、AR及VR虛實整合遊戲體驗；「AI 機器人亮點展區」讓民眾感受 AI 大時代潮科技魅力；「文創職人與地方創生亮點展區」蓋張專屬潮用語明信片帶回家；「暖心創客亮點展區」則展現3D列印、雷刻木雕及流體藝術的創客視界。

▲桃園青創嘉年華9/9-10登場打造五大體驗展區

包括市議員陳美梅、張秀菊、市府青年局長侯佳齡、桃園區長許敏松等均一同出席活動。

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