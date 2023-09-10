千碗免費吃、現場消費贈摸彩券　南投意麵節上千人雨中排隊

▲午後天氣不穩定，南投意麵節活動仍吸引上千人品嘗美食。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為推廣南投意麵美食，南投縣政府與南投市公所今天合辦「南投意麵觀光嘉年華」，縣長許淑華也當場親手示範煮意麵的秘訣，吸引數以千計不畏午後大雨的民眾聞香而來，大排長龍搶著品嘗南投意麵的好滋味。



南投意麵觀光嘉年華今天下午4點半在南投縣會展中心熱鬧登場，許淑華、副縣長王瑞德、南投市長張嘉哲、縣議員林儒暘都到場大秀煮麵手藝：只見許淑華老練地抓麵、下麵，再算準時間加豆芽菜、然後提桿、搖勺、瀝麵，香噴噴的意麵就入碗成形，再加上老滷汁灑上葱花，色香味俱全。

張嘉哲表示， 今年活動特別以「夜之祭典」的方式舉辦，將國人熟悉、喜愛的夜市攤商搬到南投縣會展中心，用好吃、好玩、趣味的活動與攤位，推廣南投在地美食，更推出不限金額消費即贈限量摸彩券的活動；針對饕客們，主辦單位也安排限量千碗的南投意麵供免費品嘗，也歡迎喜愛觀賞演出及參與互動的朋友們，參加舞台互動環節，愛心競標「意起為南投加油」、趣味互動遊戲「我是南投意麵王」及不間斷的表演團隊精彩演出。

許淑華指出，南投意麵一直是南投代表性特色美食之一，她從民國100年南投市長任內開辦南投意麵節後，市公所就極力推廣意麵及在地物產；她也分享吃意麵的心得：不怕辣的人一定要加辣椒醬，讓南投意麵特殊的「鹼味」昇華成獨特好氣味，王瑞德也說，加顆滷蛋的南投意麵就是最經濟實惠的國民美食，林儒暘則說，南投意麵配上油豆腐，再加上一碗蕹菜湯最對味。

縣府配合意麵嘉年華活動，也特別安排白爛貓快閃出場，與現場民眾互動，行銷目前正在舉辦的「南投藝術旅圖展」，下半年度還將陸續舉辦「日月潭萬人泳渡」、「南投世界茶業博覽會」、「南投巧克力咖啡節」、「南投溫泉季」等大型活動，邀請國人多多來南投旅遊。